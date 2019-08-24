«Возникли проблемы»: «Союз» не смог состыковаться с МКС

Корабль «Союз» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. По данным источников в космической отрасли, причиной могла стать неполадка в системе стыковки, передает РИА Новости.

Космический корабль «Союз МС-14» потерпел неудачу, пытаясь состыковаться с Международной космической станцией (МКС). «Союз» приблизился к станции, но затем был вынужден отойти на 300 метров.

Источники считают, что неполадка могла возникнуть в системе стыковки корабля «Курс».

«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы» — заявил эксперт в ракетно-космической отрасли.

Сразу после неудачи в ЦУП началось заседание госкомиссии. Собрались практически все высокопоставленные чиновники, ответственные за российские космические полеты. Ожидался приезд гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина . Прессу, следившую за стыковкой в ЦУПе, попросили покинуть здание.

Уже известно, что «Союз МС-14» еще раз попробуют пристыковать к МКС утром 26 августа. До этого корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель сигнала в системе «Курс», с которым возникла проблема. Затем будет проведена его проверка и замена в случае необходимости.

Новую ракету «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» запустили с Байконура 22 августа. Это первый пуск. В будущем ракета должна заменить "Союзы-ФГ". На борту корабля находится человекоподобный робот Федор. Он должен проработать на МКС до 6 сентября и вернуться на Землю.