Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Возникли проблемы»: «Союз» не смог состыковаться с МКС 

Рамблер + ещё 40 17 минут назад
Корабль «Союз» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. По данным источников в космической отрасли, причиной могла стать неполадка в системе стыковки, передает РИА Новости.
Космический корабль «Союз МС-14» потерпел неудачу, пытаясь состыковаться с Международной космической станцией (МКС). «Союз» приблизился к станции, но затем был вынужден отойти на 300 метров.
Источники считают, что неполадка могла возникнуть в системе стыковки корабля «Курс».
«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения "Курс-НА" на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы» — заявил эксперт в ракетно-космической отрасли.
Сразу после неудачи в ЦУП началось заседание госкомиссии. Собрались практически все высокопоставленные чиновники, ответственные за российские космические полеты. Ожидался приезд гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Прессу, следившую за стыковкой в ЦУПе, попросили покинуть здание.
Уже известно, что «Союз МС-14» еще раз попробуют пристыковать к МКС утром 26 августа. До этого корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель сигнала в системе «Курс», с которым возникла проблема. Затем будет проведена его проверка и замена в случае необходимости.
Новую ракету «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» запустили с Байконура 22 августа. Это первый пуск. В будущем ракета должна заменить "Союзы-ФГ". На борту корабля находится человекоподобный робот Федор. Он должен проработать на МКС до 6 сентября и вернуться на Землю.
Комментарии236
Технологии , Армия , Видео , Наука и техника , Оружие , Дмитрий Рогозин , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обстановка под Северодвинском: что произошло с врачом342
NASA объяснила неудачу «Союза» с «Федором»150
Ошибка? Как в Британии признали Крым российским56
«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву3
США хотят сорвать покупку Китаем украинской «Мотор Сич»342
Видео
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
05:43
Путин поручил подготовить ответ на испытания США
Армия Оружие
00:39
Заворотнюк поставила точку в истории с раком
Шоу-бизнес
02:42
Савченко сделала провокационное заявление о России
Украина В мире
00:58
NASA объяснила неудачу «Союза» с «Федором»
Технологии Наука и техника
00:55
Американские «Томагавки» развязали Москве руки
Армия Статьи
09:09
Путин сделал важное заявление о ракетах США
Политика Армия
00:40
Топор войны: чем грозит России гонка вооружений
Оружие Армия
00:46
«Папа, не надо»: депутат рассказал, почему он застрелил жену
Происшествия Статьи
00:40
Страшнее смерти: США создают запрещенное оружие
США Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение