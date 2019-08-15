С черной дырой в центре Млечного Пути произошло что-то необычное

Международная команда астрономов зафиксировала удивительно яркую вспышку в центре Млечного Пути, которая внезапно озарила черную дыру под названием Стрелец A*.

Работа группы авторов во главе с Туаном До, астрономом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , будет опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters. Коротко необычное явление описывает Phys.org.

Черная дыра Стрелец A*находится в центре нашей галактики. Она примерно в 4,6 миллиона раз массивнее Солнца. Ученые наблюдают за ней при помощи телескопа Keck.

До сих пор черная дыра вела себя спокойно. Однако ученым удалось зафиксировать аномалию — яркость черной дыры неожиданно возросла в 75 раз и оставалась на этом уровне в течение нескольких часов, после чего пошла на убыль.

Ученые отмечают, что вспышка не была видна в оптическом свете. Явление было зафиксировано в коротком инфракрасном диапазоне — в той части инфракрасного спектра, которая ближе всего к оптическому свету.

За 20 лет наблюдений это первая вспышка такой мощности. На пике она была в два раза ярче, чем в период предыдущего зафиксированного пикового излучения.

"Черная дыра была настолько яркой, что я сначала принял ее за звезду S0-2, потому что я никогда не видел Стрелец A* таким ярким, — говорит Туан До. — Однако следующие несколько кадров дали понять, что источник излучения был переменным, то есть это должна была быть черная дыра. И тут я понял, что с черной дырой, вероятно, происходит что-то необычное".

К слову, ученые с большой осторожностью используют термин «вспышка». Они не уверены в том, что это была именно вспышка и что ее испустила непосредственно черная дыра. Астрономы не знают, что послужило причиной этого явления.

Стрелец A* и раньше демонстрировал вспышки, но они были не такими яркими. Так что сам по себе данный факт не является беспрецедентным.

Исследователи предполагают: что-то нарушило обычное спокойствие черной дыры или же что-то изменилось в ее окрестностях. Пока подозрение пало на ранее упомянутую звезду SO-2. Это одна из двух звезд, которые очень близко подходят к черной дыре по эллиптической орбите.

Максимальное сближение происходит каждые 16 лет. Последнее такое сближение произошло в середине 2018 года. Возможно, именно тогда звезда нарушила что-то в материале, поглощаемом черной дырой. Это и породило явление, которые астрономы увидели примерно через год после максимального сближения объектов.