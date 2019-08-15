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«Роскосмос» обеспечит лазерную связь с МКС 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: NASA
"Роскосмос" планирует в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между российским сегментом Международной космической станции (МКС) и Землей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Очередной космический эксперимент по лазерной линии связи "МКС — Земля" — "СЛС-2" (система лазерной связи — ред.) запланирован ориентировочно на 2021 год", — рассказали в "Роскосмосе".
Это будет второй подобный эксперимент, который проведут российские специалисты. Первый раз лазер для передачи данных между МКС и Землей российские специалисты использовали с 2011 по 2013 годы, выполнив более 100 сеансов связи. В тестах была достигнута скорость более 600 Мбит в секунду, то есть удавалось передавать 75 мегабайт информации в секунду. Однако в эксплуатацию система не пошла.
В новом эксперименте, как указано в заявке организаторов, направленной в Координационный научно-технический совет, одобряющий эксперименты на борту российского сегмента МКС, планируется достичь скорости передачи данных порядка 10 Гбит в секунду, то есть передавать за это время 1,25 Гигабайта информации. Помимо связи с Землей, на втором этапе планируется установление лазерного канала связи между МКС и космическим аппаратом на скорости 1,2 Гбит в секунду.
Работы над лазерными линиями связи ведутся во всех высокоразвитых странах мира таких, как США, Япония, Германия, Франция и Китай.
Российские космонавты могут связаться с Центром управления полетами в круглосуточном режиме. Однако через российские средства связь обеспечивается только при полете над территорией России. Когда станция выходит за ее пределы — для связи с российскими наземными службами космонавты используют американские каналы спутниковой связи.
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Технологии , Наука и техника , ЦУП , Роскосмос , РИА Новости
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