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Роскосмос разработал ядерный космический буксир 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Завершен первый проект по созданию уникального космического «буксира» на основе ядерной энергодвигательной установкой (ЯЭДУ) мегаваттного класса, разработана конструкторская документация, пройдены автономные испытания частей макета, следует из годового отчета госкорпорации.
Ядерный «буксир» нужен для транспортировки грузов в дальнем космосе. В том числе он может понадобиться при создании в будущем баз на других планетах, передает РИА «Новости».
«В рамках … госпрограммы «Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» завершено выполнение инновационного проекта «Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса» (проект ТЭМ)», — говорится в отчете.
В рамках проекта разработана конструкторская документация, а также уже изготовлены составные части макета наземного прототипа «буксира». Они прошли автономные испытания.
Реализация проекта планируется в рамках Федеральной космической программы. Какие следующие шаги будут предприняты в этой области, в отчете не уточняется.
В конце октября сообщалось, что российские специалисты провели наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Сообщалось, что работы по созданию транспортного энергетического модуля на основе ЯЭДУ мегаваттного класса начаты в 2010 году. Экс-гендиректор Росатома Сергей Кириенко сообщал, что ядерная энергодвигательная установка позволит долететь до Марса за полтора месяца.
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Технологии , Войска , Наука и техника , Оружие , Сергей Кириенко , Роскосмос , Росатом , РИА Новости
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