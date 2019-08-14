В NASA создают ядерный реактор для межпланетных перелетов

Инженеры NASA рассказали о проекте Kilopower — компактном и надежном ядерном реакторе с высоким КПД, который в будущем поможет нам основать колонии на Луне и даже Марсе.

Экспериментальный миниатюрный ядерный реактор, известный как Kilopower, предназначен для питания пилотируемых аванпостов за пределами Земли. Он может быть готов к испытанию в космосе уже к 2022 году. Об этом заявил руководитель проекта в Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики , расположенной в Нью Мехико

Выступая на недавней телеконференции, глава проекта Патрик МакКлюр заявил от своего имени, что проект "будет готов к полету через три года". Один такой реактор может выдавать до 10 киловатт электроэнергии, которых хватит для питания, к примеру, нескольких домов. NASA прогнозирует, что 4 энергоблока Kilopower могут непрерывно служить источником энергии для пилотируемого аванпоста в течение как минимум 10 лет.

В январе 2018 года, когда система прошла ряд испытаний, Ли Мейсон, главный технолог NASA в области хранения энергии, заявил, что агентству необходим "источник питания, способный работать в экстремальных условиях". Kilopower открывает доступ даже к неблагоприятным регионам Марса, например к северным широтам, где могут находиться потенциальные запасы воды в виде ледяных отложений. Этот реактор можно развернуть и на Луне, чтобы человечество могло добывать образцы породы, а в будущем и строить настоящие лунные шахты.

Прототип, известный как KRUSTY (да, это отсылка к Симпсонам), содержал в себе ядро из урана-235 размером с рулон бумажных полотенец. «Натриевые тепловые трубки пассивно передают тепло реактора высокоэффективным двигателям Стирлинга, которые преобразуют тепло в электричество», поясняют инженеры.

Основным конкурентом Kilopower являются современные космические генераторы энергии, известные как радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), которые питали космические корабли еще в миссиях Voyager. РИТЭГи, которые также являются мини-ядерными реакторами, способны преобразовывать около 7 процентов тепла реакции распада в электричество. KRUSTY, в свою очередь, смог выдать 30 процентов. «Это был чрезвычайно успешный тест», рассказал МакКлюр.

Конечно, проекты такого масштаба могут быть отложены из-за десятков различных причин (телескоп имени Джеймса Уэбба — яркий тому пример), а потому реальный запуск реактора может произойти в середине 2020-х годов. Однако это укладывается в текущий план NASA (напомним, что он расписан вплоть до 2030 года), так что самая большая проблема — стабильный и надежный источник энергии для создания производственной базы на Марсе и Луне — очень скоро может быть решена.