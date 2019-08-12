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В США анонсировали ядерные испытания в космосе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters/Nasa
В США ведется разработка малогабаритного ядерного реактора Kilopower, предназначенного для снабжения электричеством баз на Луне и на Марсе, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу проекта в министерстве энергетики США Патрика Макклюра.
Устройство может быть готово к испытаниям к 2022 году, пишет Space.com, передает ТАСС.
«Думаю, мы сможем осуществить это в течение трех лет и подготовить его к летным испытаниям. Думаю, что три года — это вполне достаточный срок», — сказал Макклюр.
С ноября 2017 по март 2018 года были проведены испытания реактора, в которых, как заверяет Макклюр, Kilopower смог преобразовать 30% выделяемого теплового излучения в электроэнергию.
«Это было исключительно успешное испытание», — отметил чиновник.
В конце июля американский вице-президент Майк Пенс сообщал, что Соединенные Штаты намерены в 2024 году отправить астронавтов на Луну и «оставить их там» на некоторое время.
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Технологии , Наука и техника , США , Майк Пенс , ИТАР-ТАСС
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