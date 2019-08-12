НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА

Отмечается, что максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с нашей планетой произойдет 28 августа. По прогнозам ученых, он пройдет в 1 миллионе километров от Земли и окажется в 40 раз ближе, чем Венера.

Ранее сообщалось о том, что астероид размером с футбольное поле может упасть на Землю в 2019 году с вероятностью, которая составляет один шанс из семи тысяч. Возможное столкновение с 2006 QV89 произойдет 9 сентября.

В составленном Европейским космическим агентством списке околоземных объектов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность среди специалистов, это небесное тело занимает четвертое место. Однако, согласно результатам моделирования, существует большая вероятность, что астероид пролетит мимо на расстоянии более 6,7 миллиона километров.

Астероидами считаются космические тела с диаметром более 30 метров.