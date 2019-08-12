Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Отмечается, что максимальное сближение 160-метрового небесного объекта с нашей планетой произойдет 28 августа. По прогнозам ученых, он пройдет в 1 миллионе километров от Земли и окажется в 40 раз ближе, чем Венера.
Ранее сообщалось о том, что астероид размером с футбольное поле может упасть на Землю в 2019 году с вероятностью, которая составляет один шанс из семи тысяч. Возможное столкновение с 2006 QV89 произойдет 9 сентября.
В составленном Европейским космическим агентством списке околоземных объектов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность среди специалистов, это небесное тело занимает четвертое место. Однако, согласно результатам моделирования, существует большая вероятность, что астероид пролетит мимо на расстоянии более 6,7 миллиона километров.
Астероидами считаются космические тела с диаметром более 30 метров.
Последние новости
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , Европейское космическое агентство , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе103
Россиян предупредили о резком похолодании10
Во время выступления Брежневой произошло ЧП11
Неизвестные открыли огонь в Москве31
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы35
Видео
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
00:41
РКН потребовал от Google убрать рекламу митингов
Политика Интернет
04:43
«Украинская забава»: Поклонская ответила Киеву
Политика Украина
04:43
Ноту Украины назвали работой «на мусорную корзину»
Политика
00:41
На Западе отреагировали на протесты в Москве
Общество В мире
00:11
Отдых Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Шоу-бизнес
04:43
«Неадекватная реакция»: Киев выразил протест России
Политика В мире
03:40
За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России
Прибалтика В мире
00:38
Из-за трех рублей: водитель маршрутки избил женщину
Происшествия
00:56
Захарова высмеяла новую инициативу Киева
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение