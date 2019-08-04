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Россия представит макет беспилотника с вертикальным взлётом 

News.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press
Масштабный макет беспилотника вертикального взлёта массой семь тонн впервые будет продемонстрирован на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В подмосковном Жуковском его покажет группа «Кронштадт», которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоёмкой продукции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя группы.
В «Кронштадте» выражают заинтересованность в гражданском применении летательного аппарата. Показом беспилотника на авиасалоне его создатели надеются привлечь внимание потенциальных потребителей.
Ранее News.ru сообщал, что новейший военный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый 20-минутный полёт. Летательный аппарат под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров. «Охотник» сконструирован специалистами АО «Компания «Сухой» из материалов, которые делают его почти невидимым для радиолокационных средств обнаружения. Аппарат оснащён оборудованием для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.
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Комментарии2
Технологии , Сухой , Авиационно-космический салон МАКС , Группа "Кронштадт" , Жуковский
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