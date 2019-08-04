Россия представит макет беспилотника с вертикальным взлётом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя группы.

В «Кронштадте» выражают заинтересованность в гражданском применении летательного аппарата. Показом беспилотника на авиасалоне его создатели надеются привлечь внимание потенциальных потребителей.