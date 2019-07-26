Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые признали опасность универсальных зарядок 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Pixabay.com
Универсальные зарядные устройства могут оставить ожоги и поразить током. Фирменные зарядки такие недостатки не имеют, выяснили ученые. Результаты исследований специалисты опубликовали на страницах Annals of Emergency Medicine, сообщило ИА Nation News.
Ученые рассматривали случаи, когда пользователи получили травмы при использовании зарядных устройств. Например, молодой человек улетел с кровати от удара током. А 19-летняя девушка получила ожог II степени от цепочки с ожерельем, которую всегда носила на шее. В последнем случае пострадавшая получила разряд тока от зарядного устройства, подключенного к сети и спрятанного под подушкой.
По этим причинам ученые рекомендуют не заряжать гаджеты ночью и использовать их, лежа в постели. В это время мобильные устройства представляют опасность из-за утечки электрического тока из зарядного кабеля. Это недостаток универсальных зарядок. Травмы, полученные от такого удара током, приводят к тяжелым последствиям.
Во время исследования специалисты изучили 64 универсальные зарядки, 58% устройств перестали работать при быстром неконтролируемом увеличении тока через изоляцию. В связи с этим стоит использовать фирменные зарядки и не пользоваться подключенным к розетке телефоном.
360tv.ru: последние новости
Чип нового поколения встроят в электронные паспорта россиян Астрономы нашли «кашляющую» звезду. Она поможет понять, как умрет Солнце Индия рвется на юг Луны. Что мы узнаем при успехе «Чандраян-2»?
Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские танки не пропустили в Сербию433
На Украине требуют пустить поезда в Крым13
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО290
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты3
В США нашли сшивавших куски трупов преступников
Видео
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Катастрофы
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
00:31
Российские танки не пропустили в Сербию
Оружие Армия
01:05
Назван мотив зверского убийства на детской площадке
Происшествия Криминал
04:42
Лукашенко высказался о возможном разрыве с Россией
В мире Политика
00:34
Пираты Черного моря: что Россия требует от Украины
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение