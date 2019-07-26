Ученые признали опасность универсальных зарядок

Универсальные зарядные устройства могут оставить ожоги и поразить током. Фирменные зарядки такие недостатки не имеют, выяснили ученые. Результаты исследований специалисты опубликовали на страницах Annals of Emergency Medicine, сообщило ИА Nation News.

Ученые рассматривали случаи, когда пользователи получили травмы при использовании зарядных устройств. Например, молодой человек улетел с кровати от удара током. А 19-летняя девушка получила ожог II степени от цепочки с ожерельем, которую всегда носила на шее. В последнем случае пострадавшая получила разряд тока от зарядного устройства, подключенного к сети и спрятанного под подушкой.

По этим причинам ученые рекомендуют не заряжать гаджеты ночью и использовать их, лежа в постели. В это время мобильные устройства представляют опасность из-за утечки электрического тока из зарядного кабеля. Это недостаток универсальных зарядок. Травмы, полученные от такого удара током, приводят к тяжелым последствиям.

Во время исследования специалисты изучили 64 универсальные зарядки, 58% устройств перестали работать при быстром неконтролируемом увеличении тока через изоляцию. В связи с этим стоит использовать фирменные зарядки и не пользоваться подключенным к розетке телефоном.