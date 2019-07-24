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Чип нового поколения встроят в электронные паспорта россиян 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Электронные паспорта россиян будут содержать чип нового поколения, который будет сохранять вдвое больше информации, чем существующие отечественные аналоги. Об этом сообщила газета «Известия».
В России бумажные паспорта будут менять на электронные. Внешне они будут выглядеть как пластиковые карты, похожие на нынешние водительские права. На лицевой стороне карточки будет содержаться основная информация о владельце документа, а чип вместит расширенные паспортные данные и, предположительно, отпечатки пальцев и электронную подпись.
Российские разработчики создали для микросхем особую защитную систему от незаконного доступа к их содержимому на основе отечественных шифровальных алгоритмов. Отмечается, что чипы универсальны, поэтому их можно будет применять и для других электронных документов.
«Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищенность остались прежними, а максимально возможный объем загружаемых данных повысился вдвое. Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента — 180 нанометров», — сообщил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов.
В НИИМЭ обратили внимание на то, что существующие сейчас чипы, которые применяются в заграничных паспортах, могут хранить только 72 килобайт информации. При этом новые микросхемы позволят расширить этот показатель до 144 килобайт.
Изготавливать чипы планируется на российском заводе «Микрон».
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время будет определено, какая именно информация будет храниться в микросхемах. Окончательный переход россиян на электронные паспорта должен завершиться к 2023 году.
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Комментарии
Технологии , Общество , Александр Кравцов , Дмитрий Медведев , НИИМЭ и Микрон
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