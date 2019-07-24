Чип нового поколения встроят в электронные паспорта россиян

Электронные паспорта россиян будут содержать чип нового поколения, который будет сохранять вдвое больше информации, чем существующие отечественные аналоги. Об этом сообщила газета «Известия».

России бумажные паспорта будут менять на электронные. Внешне они будут выглядеть как пластиковые карты, похожие на нынешние водительские права. На лицевой стороне карточки будет содержаться основная информация о владельце документа, а чип вместит расширенные паспортные данные и, предположительно, отпечатки пальцев и электронную подпись.

Российские разработчики создали для микросхем особую защитную систему от незаконного доступа к их содержимому на основе отечественных шифровальных алгоритмов. Отмечается, что чипы универсальны, поэтому их можно будет применять и для других электронных документов.

«Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищенность остались прежними, а максимально возможный объем загружаемых данных повысился вдвое. Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента — 180 нанометров», — сообщил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов.

В НИИМЭ обратили внимание на то, что существующие сейчас чипы, которые применяются в заграничных паспортах, могут хранить только 72 килобайт информации. При этом новые микросхемы позволят расширить этот показатель до 144 килобайт.