Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2»

Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию «Чандраян-2» с луноходом на борту.

Проект «Чандраян-2» предусматривает в том числе доставку на Луну аппарата, который предназначен для изучения состава поверхности спутника Земли.

Ранее стало известно, что запуск к Луне миссии «Чандраян-2» был отложен по техническим причинам.