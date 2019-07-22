Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия успешно запустила к Луне миссию «Чандраян-2» 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
Фото: isro.gov.in
Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Об этом сообщается в Twitter ISRO.
Проект «Чандраян-2» предусматривает в том числе доставку на Луну аппарата, который предназначен для изучения состава поверхности спутника Земли.
Ранее стало известно, что запуск к Луне миссии «Чандраян-2» был отложен по техническим причинам.
RT на русском: последние новости
Строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту Спутник связи «Ямал-601» ввели в эксплуатацию Новый экипаж МКС стартует с космодрома Байконур
Технологии , Наука , Наука и техника , Оружие , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны разоблачило ложь об «ударе ВКС»92
Киев решил помешать выдаче российских паспортов132
Грузинские военные ответили на заявления России325
Зеленского предупредили о ловушке91
Украинские военные погибли на глазах у НАТО307
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
00:29
Врачи рассказали о состоянии Чуриковой
Общество
00:28
Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США
Армия Войска
04:52
Захваченный танкер: что происходит с россиянами
Происшествия Статьи
01:01
«Он жив»: как «похоронили» главу Туркмении
В мире СНГ
01:13
Перехват Су-30 разведчика США попал на видео
Армия Латинская Америка
02:10
Задержан подозреваемый в похищении россиянок в Германии
Криминал Происшествия
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение