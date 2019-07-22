Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила к Луне автоматическую экспедицию «Чандраян-2» с луноходом на борту.
Об этом сообщается в Twitter ISRO.
#ISRO#GSLVMkIII-M1 lifts-off from Sriharikota carrying #Chandrayaan2
Our updates will continue. pic.twitter.com/oNQo3LB38S— ISRO (@isro) 22 июля 2019 г.
Проект «Чандраян-2» предусматривает в том числе доставку на Луну аппарата, который предназначен для изучения состава поверхности спутника Земли.
Ранее стало известно, что запуск к Луне миссии «Чандраян-2» был отложен по техническим причинам.