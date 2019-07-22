США пообещали оставить астронавтов на Луне

Майк Пенс. Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США

По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там.

«Мы собираемся разрабатывать полезные ископаемые, развивать новые технологии. А когда настанет время — отправимся с Луны на Марс», — пояснил он.

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.