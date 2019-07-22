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США пообещали оставить астронавтов на Луне 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: NASA / AP
Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс.
По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там.
«Мы собираемся разрабатывать полезные ископаемые, развивать новые технологии. А когда настанет время — отправимся с Луны на Марс», — пояснил он.
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
«Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли», — заявил он.
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Комментарии
Технологии , Наука , Наука и техника , США , Майк Пенс , Джеймс Брайденстайн , Дональд Трамп , Роскосмос , NASA , CBS
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