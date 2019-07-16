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В «Роскосмосе» засомневались в безопасности кораблей США 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: SpaceX
Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил о том, что российские космонавты не будут отправляться в космос на новых кораблях из США в 2020 году, пока не подтвердится безопасность полетов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Устименко надеется, что все проблемы с безопасностью смогут решить.
По его словам, сейчас по этому поводу есть много вопросов к компаниям Boeing и SpaceX, которые занимались созданием кораблей.
Ранее сообщалось, что Россия запустила ракету-носитель "Протон-М" с космическим телескопом.
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Технологии , Наука и техника , США , Владимир Устименко , Boeing , Роскосмос , SpaceX
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