SpaceX назвала причину взрыва Crew Dragon

Причиной взрыва на пилотируемом корабле Crew Dragon, произошедшего 20 апреля в ходе наземных испытаний, стал отказ обратного клапана гелиевой системы наддува двигательной установки, сообщает SpaceX

Американская компания отмечает, что инцидент, произошедший за 0,1 секунды до запуска двигателей SuperDraco системы аварийного спасения корабля, спровоцирован попаданием окислителя (азотного тетраоксида) в трубу системы наддува, который в условиях высоких температур и давления провзаимодействовал с титановым клапаном, тем самым вызвав возгорание.

В целях безопасности SpaceX заменила обратные клапаны на разрывные мембраны.

В мае компания признала, что в ходе инцидента, произошедшего 20 апреля, был уничтожен пилотируемый корабль Crew Dragon, который 2 марта летал (в беспилотном режиме) к Международной космической станции (МКС).