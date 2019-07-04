Зачем нам электронный паспорт?

Программа изготовления пластиковых карт с чипом, которые заменили бы бумажные паспорта, по некоторым оценкам, потребует внушительной суммы — 144 млрд рублей. Оправданны ли эти затраты?

Вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию создания технологии электронного паспорта. Версий такого паспорта может быть две. Одна — на пластиковой карте с чипом, другая — в мобильном приложении, которое будет запускаться одновременно с выдачей карты и предлагаться на добровольной основе.

В этом приложении будет содержаться цифровая копия паспортных данных (они будут теми же, что записаны на чип карты), а также доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека.

Выпуск бумажных паспортов граждан намечено прекратить в 2023 году, а замена всех бумажных удостоверений на электронные планируется до декабря 2028 года. Какие преимущества и недостатки у данной системы?

Комментарий Георгия Бовта:

По некоторым оценкам, программа изготовления пластиковых карт с чипом, которые служили бы электронным паспортом, обойдется в 144 млрд рублей. Однако простому обывателю, наверное, не очень понятно, зачем ему менять бумажный паспорт на электронный и станет ли, главное, его жизнь от этого легче и проще.

К тому же эта затея сильно напоминает проект создания универсальной электронной карты, на который тоже собирались, помнится, ассигновать десятки миллиардов рублей и который успешно провалился.

Когда в пользу создания электронного паспорта говорят, что к нему будут привязаны все ваши основные данные и документы, включая водительские права или медицинскую страховку, это вроде бы удобно: не надо будет возить с собой лишние документы.

Зато правоохранители в случае, если будет внедрен вариант паспорта в виде мобильного приложения, наверняка смогут дистанционно проверить, не интересуетесь ли вы каким-нибудь запрещенным и заблокированным Роскомнадзором контентом. Ведь кто даст гарантию, что опция мониторинга вашего интернет-трафика не будет вшита в «паспортный чип»?

Зато трудно себе представить ваш личный кошмар в случае потери такого универсального «носителя» вашей жизни. К тому же всякое цифровое изобретение теоретически можно подделать. Не с помощью человека, так искусственного интеллекта, который поумнее будет. И украсть у вас вашу личность.

Случаев подделок электронной подписи, которую тоже, помнится, рекламировали как нечто сверхнадежное и удобное, уже известно предостаточно. Люди теряли квартиры, у них уводили фирмы или навешивали на них кредиты, которых они никогда не брали. Между тем о преступлениях, которые совершались бы с помощью поддельных бумажных паспортов, как-то особо не слышно.

Сейчас система предоставления госуслуг, в том числе через единый портал, вполне оцифрована и работает без всяких электронных паспортов. Почему она не может работать так и дальше?

Равно и МФЦ помогают людям минимизировать количество бумаг и собираемых справок. Правда, цифровизация никак не помогла упрощению отчетности для того же бизнеса, да и для граждан многие процессы не упростились, а как раз усложнились.

Например, электронная запись к врачу-специалисту стала для многих непреодолимым квестом, а еще надо все время раздавать согласие на обработку ваших персональных данных, которые в массовом порядке потом утекают непонятно кому сплошь и рядом, включая коммерческие организации.

Но никто ответственности за такие утечки, как правило, не несет, и их даже не расследуют. Может, тут как-то для начала порядок навести?

Кроме того, многие ведомства по-прежнему любят и признают только бумажные носители, даже если они дублируют цифровые. И пока непонятно, почему эта страсть поугаснет у них по мере внедрения электронных паспортов. Это ведь не технологическая проблема, а политическая, называется — «всесилие бюрократии».

Вот кому точно станет удобнее, так это государству. Ведь сама по себе паспортная система придумана для контроля за гражданами. Сегодня и так тоталитарная электронная слежка достигла впечатляющих успехов, так что даже разговор вблизи вашего мобильника тут же «отзовется» контекстной рекламой на всех ваших гаджетах.

С помощью же «паспортного чипа» государство сможет отслеживать все что угодно, вводя постепенно систему «социального кредита» на манер того, как это делается в Китае, когда на основе информации от десятков ведомств, миллионов камер наблюдения и датчиков, соцсетей и платежных систем люди, демонстрирующие примерное общественное поведение, всячески поощряются, а те, кто «плохо себя ведет», ограничиваются в правах и возможностях.