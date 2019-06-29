Первый «Боинг» собрали в лодочном сарае

103 года назад, 29 июня 1916 года, в воздух поднялся первый самолёт «Боинг». Американский инженер Уильям Боинг построил свой первый гидросамолет в лодочном сарае на берегу озера Юнион

Самолет, именуемый еще как Модель 1, Боинг разработал со своим другом военно-морским инженером Джорджем Конрадом Вестервельтом. Их изобретение имело полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Позднее, в том же году друзья организовали Пасифик Аэро Продактс Компани для производства своих самолётов. Компания поменяла своё название на Боинг в 1917 году. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек.