Первый «Боинг» собрали в лодочном сарае 

103 года назад, 29 июня 1916 года, в воздух поднялся первый самолёт «Боинг». Американский инженер Уильям Боинг построил свой первый гидросамолет в лодочном сарае на берегу озера Юнион.
Самолет, именуемый еще как Модель 1, Боинг разработал со своим другом военно-морским инженером Джорджем Конрадом Вестервельтом. Их изобретение имело полотняно-деревянную конструкцию типа биплан с крыльями разного размаха и элеронами на верхнем крыле. Позднее, в том же году друзья организовали Пасифик Аэро Продактс Компани для производства своих самолётов. Компания поменяла своё название на Боинг в 1917 году. Уже через два года 50 гидросамолетов для военно-морского флота строились в цехах, где работало более 300 человек.
К 1927 году «Боинг» стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями самолетов в год. Сейчас «Боинг» является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию. Ее заказчики имеются в 145 странах мира. «Боинг» стал одной из первых аэрокосмических компаний США, открывших представительство в России. В 1993 году в Москве был открыт Научно-технический центр «Боинга», а в 1998 году — Конструкторский центр.