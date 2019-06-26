Физики научились предсказывать появление молнии

Учёные из Токийского университета обнаружили связь между ударами молнии и двумя видами гамма-излучения в грозовых облаках.

Новое исследование показывает, что в определённых условиях слабые гамма-лучи от грозовых облаков могут предшествовать ударам молнии и сопровождающим их вспышкам гамма-излучения. Существует два известных типа гамма-феноменов, связанных с грозовыми облаками: гамма-излучение (слабое излучение, которое длится около минуты) и кратковременные земные гамма-вспышки, которые мы наблюдаем в виде ударов молнии. Оба типа протекают в грозовых облаках, зажатых между слоями переменного заряда. Заряженные области ускоряют электроны почти до скорости света, после чего электроны немного замедляются и испускают гамма-луч. Это называется тормозным излучением.

Система мониторинга позволила японским специалистам обнаружить одновременные земные гамма-вспышки и удар молнии. Это довольно распространенное явление, но наблюдения также позволили зафиксировать гамма-излучения в той же области и в то же самое время. Учёные также заметили, что после удара молнии свечение внезапно исчезло. Это позволяет сделать окончательный вывод о том, что данные события тесно связаны, причём доказательства этому удалось наблюдать впервые. Исследование может стать ключом к разработке ранее неизвестных способов предсказывать появление молний. Команда экспертов намерена изучить возможность того, что свечение гамма-излучения не просто предшествует ударам молнии, но может фактически вызывать их.