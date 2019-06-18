Ученые разработали «умный стол», способный заряжать гаджеты

Петербурге участники исследовательской группы Университета ИТМО создали прототип "умного стола". Его поверхность позволяет заряжать электроэнергией различные устройства, причем, находиться они могут на расстоянии до одного метра от источника электричества. Такими свойствами не обладает ни одно существующее в мире беспроводное зарядное устройство.

Как сообщают в Университете ИТМО, разработка открывает новый взгляд на метаповерхности — это искусственные двумерные материалы со специально сформированной структурой. Благодаря тому, что метаповерхности состоят из упорядоченных особым образом элементарных ячеек, длина которых меньше, чем длина волны, они могут передавать на большие расстояние электроэнергию.

В ходе исследования свойства метаматериала не только были описаны, был проведен и эксперимент на специальном приборе, анализирующем ход передачи энергии. Результаты показали, что на расстоянии одного метра потери электропотери составляют всего 20 процентов.

В вузе отмечают, что метаповерхность передает энергию более эффективно, чем существующие на рынке зарядные устройства, которые пока способны действовать на расстоянии всего в несколько миллиметров.

Разработки в области передачи энергии с помощью метаповерхности в вузе начали около четырех лет назад.

По словам Минчжао Сун, сотрудника МНИЦ нанофотоники и метаматериалов Университета ИТМО, главная сложность заключалась в том, чтобы понять сами физические явления, лежащие в основе процесса. Только выяснив принцип действия и свойства различных метаматериалов, ученые смогли создать "умный стол". Он состоит из передатчика, приемника и самой метаповерхности.

И хотя результаты исследования уже опубликованы в научном журнале Physics Review Applied, авторы изобретения полагают, что прототип устройства еще можно доработать. В частности, пока ученых смущает то, что метаповерхность обладает повышенной чувствительностью и передатчик и приемник необходимо располагать только особым образом. Чтобы на стол можно было класть несколько гаджетов в произвольном порядке, устройство планируют модернизировать. Авторы изобретения отмечают, что на доработку им потребуется около года.