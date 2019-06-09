Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США рассказали о гениальном авиапроекте СССР 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: SR-71B Blackbird в тренировочном полёте. Википедия
Обозреватель американского издания The National Interest рассказал об уникальном авиационном проекте СССР, который смог обогнать американские разработки на десятилетия, передает ФАН.
Сообщается, что в 1950-1960-х Вашингтон был увлечен созданием самолетов-шпионов, которые могли без труда проникать в воздушное пространство противника. В это время появились американские разведчики B-57, U-2, A-12 и SR-71, более известный как «Черный дрозд».
Однако, отмечается, что именно в этот период советский ученый Павел Цыбин сконструировал предшественника «Черного дрозда».
В 1954 году Цыбин предложил Кремлю создать ядерный бомбардировщик с выдающимися характеристиками. Согласно проекту, скорость самолета должна была достигать 3000 км/ч при высоте полета в 30 тысяч метров и дальности в 14 тысяч километров. Для создания самолета предполагалось использовать шестигранные профили минимальной толщины.
«С такими характеристиками РС мог бы наносить межконтинентальные ядерные удары на скоростях и высотах, которые сделали бы перехват невозможным», — отмечает издание.
Тем не менее, из-за кадровых проблем в конструкторском бюро самолет получился гораздо тяжелее запланированного, что значительно сократило дальность полета.
Газета.Ru: последние новости
Источник раскрыл подробности проблем с двигателем у "Ямала-601" Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы У спутника "Ямал-601" появились проблемы с двигателем
Комментарии17
Технологии , Наука и техника , Павел Цыбин , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Союз России и Китая перепугал Запад190
Московская жара повторила 20-летний рекорд
Захарова назвала «страшную проблему» общества3
ЕС принял решение по новому правительству Молдавии5
«России-24» пришлось переписать сюжет о Голунове4
Видео
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
01:53
«Будем сажать»: Зеленский нашел слуг для народа
В мире Статьи
02:35
В отравившем Алибасова средстве нашли нарушение
Шоу-бизнес Общество
00:52
Ким Чен Ын совершил новый жестокий вид казни
В мире Азия
03:48
Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление
В мире Украина
01:01
В Британии показали минометный комплекс Mjölner
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение