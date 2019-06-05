«Душат инновации»: почему разработчики ополчились на Apple

Разработчики программного обеспечения подают иск против компании Apple — они считают, что «яблочный» бренд установил монополию на продажу и дистрибьюцию мобильных приложений, предназначенных для iOS. По словам истцов, Apple «душит инновации» и мешает конкуренции, а потому необходимо создать дополнительные независимые магазины приложений.

Двое разработчиков программного обеспечения подали в суд на компанию Apple за «нечестную монополизацию рынка», сообщает The Verge. Истцы уверены в том, что купертиновцы обладают монополией в сфере продажи и распространения мобильных приложений для операционной системы iOS, так как официально они продаются только через магазин App Store. Иск, поданный в Федеральный суд США , может получить статус коллективного, так что в теории поучаствовать в этом деле сможет каждый, кто когда-либо продавал приложение для iOS на территории Штатов.

Нет никаких сомнений в том, что Apple обладает практически полным контролем над дистрибьюцией iOS-приложений. За редкими исключениями все мобильные приложения попадают в App Store — для этого их владельцы должны выполнить ряд условий, установленных «яблочной» компанией.

Теперь суд должен установить, является ли единоличное управление программами под iOS со стороны Apple нарушением антимонопольного законодательства.

Истцы, которые являются разработчиками двух приложений, утверждают, что Apple «душит инновации», снижает продажи и мешает продвижению из-за своих строгих правил размещения в App Store. Помимо прочего, они протестуют против того, что разработчики каждый год вынуждены платить Apple $99 в качестве взноса, а также отдавать «яблоку» 30% долю от всех денежных транзакций.

Но самая большая претензия истцов заключается в том, что единственным местом, в котором можно продавать приложения для iOS, остается App Store. Если вдруг Apple забракует приложение, разработчикам больше некуда податься. Если их приложение не стало популярным в App Store, у них нет другой площадки, чтобы попробовать раскрутиться.

Как следует из иска, единственным способом исправить ситуацию, является разрешение на деятельность других магазинов приложений. Это поможет конкуренции, а также подтолкнет Apple на улучшение App Store для сохранения лидирующей позиции.

В мае текущего года Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple. Группа истцов заявила в том, что «яблоко» злоупотребляет своим положением на рынке мобильных приложений для собственных гаджетов, распространяя их исключительно через собственный магазин. Таким образом, пользователям приходится скачивать программы только из App Store, при этом переплачивая за их использование.

При этом представители Apple утверждали, что не могут выступать ответчиками по данному делу, так как технически истцы, жалующиеся на монополию App Store, являются не клиентами «яблока», а клиентами разработчиков приложения, которые используют App Store как торговую площадку. Тем не менее, Верховный суд США постановил, что эта логика неприменима в случае с Apple.

«Те границы, которые пытается установить Apple, не несут в себе смысла, кроме того, чтобы обманным путем спасти компанию от этого и других подобных исков», — заявил член Верховного суда Бретт Кавано.

«Мы с этим не согласны. Истцы покупали приложения напрямую от Apple, что означает, что они являются клиентами компании», — добавил судья.

Стоит отметить, что пока это дело находится на ранней стадии, а потому еще доподлинно не установлено, нарушила ли Apple федеральное антимонопольное законодательство. Тем не менее, это решение суда может создать прецедент, который ознаменует собой начало войны между Apple и обиженными пользователями, у которых появился рычаг давления на компанию.

Если это дело будет проиграно, то Apple придется возместить те суммы, которые клиенты «переплатили» во время пользования App Store.