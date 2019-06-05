МГУ стал лучшим вузом России в сфере IT по версии RAEX

"По итогам исследования RAEX подготовил рейтинг 50 лучших вузов России в сфере информационных технологий. Победителем рейтинга стал МГУ им. Ломоносова, второе место занял МФТИ, а на третьем месте расположился Университет ИТМО из Санкт-Петербурга", — говорится в документе.

Четвертую строчку рейтинга занял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" , замкнул пятерку лучших вузов в сфере информационных технологий НИУ ВШЭ

При составлении рейтинга было выделено три группы показателей: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научно-исследовательская деятельность.

МГУ и МФТИ, уточняется в исследовании, "вошли в тройку лидеров по всем трем рейтинговым факторам в сфере ИТ".

"Так, МГУ занял первое место по научно-исследовательской деятельности, а также второе место по качеству образования и востребованности выпускников работодателями. МФТИ в свою очередь оказался на первом месте по качеству образования, а по двум остальным факторам занял третье место", — указывается в докладе.

Качественная подготовка в регионах

В исследовании обращается внимание на то, что несмотря на преобладание в рейтинге московских вузов, "доминирование столицы нельзя считать безоговорочным". "Второе место по представленности в рейтинге лучших вузов в сфере ИТ поделили Санкт-Петербург и Томск — по три университета", — говорится в документе.

Как считают авторы исследования, региональное распределение участников рейтинга говорит о том, что "качественная подготовка в сфере ИТ доступна во многих вузах России".

Так, помимо Университета ИТМО, в топ-10 рейтинга вошли Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (7-я строчка), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9-е место) и Уральский федеральный университет имени первого президента России им. Б. Н. Ельцина.