Самый мощный российский спутник не вышел на рабочую орбиту

Спутник связи «Ямал-601», который должен был стать самым мощным по пропускной способности среди российских космических аппаратов, не был выведен на рабочую орбиту из-за проблем французского двигателя, возникших после отделения спутника от разгонного блока «Бриз-М», сообщил осведомленный источник.

Источник подчеркнул, что «российская сторона не имеет отношения к нештатной ситуации, поскольку ракета-носитель „Протон-М“ с разгонным блоком вывела спутник в расчетную точку». Согласно данным телеметрии, отделение аппарата прошло штатно, передает ТАСС.

«После отделения от разгонного блока апогейный двигатель «Ямала-601» выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать двигателями малой тяги спутника. Двигатель (предназначенный для вывода спутника с геопереходной на геостационарную орбиту) был отключен», — сообщил источник, отметив, что двигатель изготовлен французской стороной — подразделением Airbus.

Ранее в компании — заказчике спутника «Газпром космические системы» сообщили, что у аппарата «Ямал-601» на орбите возникли проблемы с французским двигателем.

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Ямал-601» состоялся 30 мая с космодрома Байконур.

«Ямал-601» должен был стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Космический аппарат предназначен для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.