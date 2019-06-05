Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый мощный российский спутник не вышел на рабочую орбиту 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Спутник связи «Ямал-601», который должен был стать самым мощным по пропускной способности среди российских космических аппаратов, не был выведен на рабочую орбиту из-за проблем французского двигателя, возникших после отделения спутника от разгонного блока «Бриз-М», сообщил осведомленный источник.
Источник подчеркнул, что «российская сторона не имеет отношения к нештатной ситуации, поскольку ракета-носитель „Протон-М“ с разгонным блоком вывела спутник в расчетную точку». Согласно данным телеметрии, отделение аппарата прошло штатно, передает ТАСС.
«После отделения от разгонного блока апогейный двигатель «Ямала-601» выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать двигателями малой тяги спутника. Двигатель (предназначенный для вывода спутника с геопереходной на геостационарную орбиту) был отключен», — сообщил источник, отметив, что двигатель изготовлен французской стороной — подразделением Airbus.
Ранее в компании — заказчике спутника «Газпром космические системы» сообщили, что у аппарата «Ямал-601» на орбите возникли проблемы с французским двигателем.
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутником «Ямал-601» состоялся 30 мая с космодрома Байконур.
«Ямал-601» должен был стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Космический аппарат предназначен для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку «под ключ» космического аппарата «Ямал-601» в 2013 году.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
У российского спутника возникли проблемы с французским двигателем Пентагон заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе Возросла вероятность столкновения МКС с обломками индийского спутника
Комментарии
Технологии , Наука и техника , Thales Alenia Space , Газпром космические системы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Остановить Поток»: что Зеленский наговорил в Брюсселе24
США предложили Турции новые условия для отказа от С-400
Ультиматум США: Генсек НАТО обратился к России451
Не убедил: в ДНР выдвинули обвинение Зеленскому38
Названо условие вступления Украины в НАТО40
Видео
00:38
В Химках голуби терроризируют жильцов дома
Общество
04:17
Сажать будем. Зеленский «избавится» от коррупционеров
Украина В мире
01:00
Пока вы не уснули: Песков напомнил Киеву про «домашнюю работу»
В мире
00:41
«Бардак полный»: кто ограбил Роскосмос
Происшествия Статьи
01:18
Батут снес двоих детей в Тольятти
Происшествия
01:47
Самый мощный спутник России забарахлил
Технологии Наука и техника
03:17
Мощные взрывы в Дзержинске: Путин дал обещание
Общество Происшествия
02:19
Убийство спецназовца: Симоньян обратилась к Армении
Общество Происшествия
04:23
Переговоры с Россией: Зеленский озвучил решение
Украина В мире
09:29
Алсу назвала россиян гиенами после «Голоса»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение