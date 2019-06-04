Пентагон заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе

«Россия демонстрирует существенные достижения, и наше оперативное преимущество сокращается», — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что у России третья по величине орбитальная спутниковая группировка после США и Китая

Реймонд отметил, что Россия создает «широкий спектр угроз» силам и средствам США в космическом пространстве. Он указал на «деятельность на орбите», на якобы наличие лазерного оружия, глушение сигналов спутников, а также на разрушение тех или иных объектов США в космосе за счет «кинетического воздействия с земли».

Он утверждает, что речь идет о потенциале противокосмической обороны «полного спектра». В него включены средства радиоэлектронной борьбы, лазерные вооружения, «угрозы в киберпространстве и изощренные угрозы на орбите, а также ракеты прямого выведения».

«Разработка Россией систем противокосмической обороны, призванных нейтрализовать силы и средства США, является попыткой компенсировать американские преимущества в области обычных вооружений», — утверждает военачальник.

Он уверен, что Россия «бросает прямой вызов превосходству США и союзников в космосе», но еще есть «области совпадения интересов», которые касаются мирного освоения космического пространства и научных исследований.

«Эти области представляют возможность поддержания связи и сотрудничества в целях противостояния агрессии России», — полагает Реймонд.