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Пентагон заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Вооруженные силы (ВС) России быстро развивают свой потенциал в космосе, в связи с чем оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются, заявил американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами США.
«Россия демонстрирует существенные достижения, и наше оперативное преимущество сокращается», — передает его слова ТАСС.
Он отметил, что у России третья по величине орбитальная спутниковая группировка после США и Китая.
Реймонд отметил, что Россия создает «широкий спектр угроз» силам и средствам США в космическом пространстве. Он указал на «деятельность на орбите», на якобы наличие лазерного оружия, глушение сигналов спутников, а также на разрушение тех или иных объектов США в космосе за счет «кинетического воздействия с земли».
Он утверждает, что речь идет о потенциале противокосмической обороны «полного спектра». В него включены средства радиоэлектронной борьбы, лазерные вооружения, «угрозы в киберпространстве и изощренные угрозы на орбите, а также ракеты прямого выведения».
«Разработка Россией систем противокосмической обороны, призванных нейтрализовать силы и средства США, является попыткой компенсировать американские преимущества в области обычных вооружений», — утверждает военачальник.
Он уверен, что Россия «бросает прямой вызов превосходству США и союзников в космосе», но еще есть «области совпадения интересов», которые касаются мирного освоения космического пространства и научных исследований.
«Эти области представляют возможность поддержания связи и сотрудничества в целях противостояния агрессии России», — полагает Реймонд.
В конце мая сообщалось, что ученые Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого в своих разработках учитывают скорое появление космических войск США.
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Комментарии15
Технологии , Наука и техника , США , Джон Реймонд , Дональд Трамп , Пентагон , РВСН , ИТАР-ТАСС , Китай
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