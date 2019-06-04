Самый мощный спутник России забарахлил 

Российский спутник «Ямал-601» испытывает проблемы с двигательной установкой, сообщили РИА Новости в компании-операторе «Газпром космические системы».
«В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет», — отметил оператор.
Космический аппарат «Ямал-601» запущен на околоземную орбиту в мае.
В апреле европейская компания Thales Alenia Space France завершила создание «Ямал-601».
В январе директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк заявил, что на околоземной орбите располагаются всего два крупных российских научных спутника, однако оба они не являются полноценно функционирующими.
«Ямал-601» должна отличать самая большая пропускная способность (30 гигабит в секунду) среди всех российских спутников связи. Космический аппарат призван заменить спутник «Ямал-202» в С-диапазоне.