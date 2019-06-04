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Россия займется углублением дна 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Идея создания национальной морской компании по углублению дна вызвала интерес в российском правительстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По поручению вице-премьера Юрия Борисова, Минпромторгу и Минтрансу необходимо проработать строительство отечественного дноуглубительного флота. Кроме того, ведомствам предстоит решить вопрос с финансированием, локализацией судов на российских верфях и их загрузкой.
В Минпромторге отметили, что пополнять флот дноуглубительной компании целесообразно посредством строительства судов исключительно на территории России, пишет издание. В ведомстве добавили, что опыт зарубежных партнеров можно применить в рамках локализации производства.
О создании в России компании по углублению дна стало известно 15 мая. Автором инициативы стала компания из Санкт-Петербурга «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство». Отмечалось, что до 2022 года планируется построить 15 судов, вложения составят 20 миллиардов рублей. Создание корпорации должно завершиться к 2026 году.
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Технологии , Юрий Борисов , Минпромторг , Минтранс РФ , Правительство РФ
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