Ученые увидели две новорожденные планеты у далекой звезды

Первая подобная система — это HR 8799, которая, как известно, содержит четыре планеты. При этом, однако, планеты в РК 8799 полностью сформированы, в то время как планеты в PDS 70 растут до сих пор, «вырезая» пробелы в диске газа и пыли, окружающем родительскую звезду.

«Используя такие системы, как ALMA, «Хаббл» или крупные наземные телескопы с адаптивной оптикой, мы наблюдаем диски с кольцами и пробелами повсюду, — отмечает Жульен Жерар (Julien Girard), один из авторов нового исследования. — Открытый вопрос — находятся ли там планеты? В нашем случае ответ положительный».

Звезде PDS 70 примерно шесть миллионов лет. Ее диск содержит крупный пробел, тянущийся приблизительно на 3-6 километров от звезды. В 2018 году астрономы нашли газовый гигант PDS 70b рядом с внутренней краем этого пробела, примерно в 3,2 миллиарда километров от звезды.

Жерар совместно с коллегами изучил PDS 70 в июне 2018 года, используя инструмент Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на телескопе Very Large Telescope (VLT) в Чили. Исследователи также проанализировали уже имеющиеся наблюдения за системой, проведенные VLT.

Как сообщается MUSE заснял планету PDS 70b, которая, по оценкам исследователей, примерно в 4-17 раз массивнее Юпитера, а также заметил ранее неизвестную планету рядом с внешнем краем пробела, приблизительно в 5,3 млрд км от звезды. Планета получила названием PDS 70c: ученые считают, что это также газовый гигант, имеющий массу от одной до десяти масс Юпитера.

Как предполагается, в будущем астрономы смогут более детально изучить подобные системы благодаря таким обсерваториям, как, например, космический телескоп «Джеймс Уэбб», разрабатываемый NASA

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature Astronomy; кратко о результатах сообщается в материале на сайте Space.com.