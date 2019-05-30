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Миссия телескопа «Спектр-Р» завершена 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Роскосмос» принял решение завершить эксплуатацию космической астрофизической обсерватории «Спектр-Р».
«Космический аппарат «Спектр-Р» (Радиоастрон) проработал в интересах научного сообщества в 2,5 раза дольше запланированного срока и перевыполнил все основные возложенные на него функции в качестве источника ценных научных данных о нашей Вселенной», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Отмечается, что государственная комиссия, заслушав доклады представителей ракетно-космической отрасли и научного сообщества, приняла решение завершить проект «Спектр-Р».
В начале 2019 года сообщалось, что учёные частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р».
Спутник был запущен на орбиту в 2011 году, гарантийный срок его активного существования истёк в 2014-м, однако он продолжил работу.
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Технологии , Наука , Наука и техника , Роскосмос
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