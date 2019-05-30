На Луну отправится 3D-принтер

Во время следующей лунной миссии на наш спутник отправится 3D-принтер Moonrise, который сможет напечатать строительные блоки из лунного реголита. Такое решение в несколько раз удешевит миссию, говорят инженеры.

Необходимость с таком 3D-принтере появилась из-за того, что многие космические компании в ближайшем будущем планируют строительство лунной базы, но дело в том, что на Луне нет строительных материалов.

Конечно, их можно доставить с Земли, но это обойдется компаниям в 782 000 долларов за килограмм груза.

Сейчас появилась первая информация о космическом принтере. Весит Moonrise около 3 килограмм, и основной вес устройству добавляет прочный корпус, который позволит принтеру без ущерба прилуниться.

На изготовление тестовой модели у инженеров ушло около девяти месяцев, а его лазер и оптическая система изготавливались чуть больше года.

3D-принтер все еще находится на экспериментальной стадии, но создатели планируют отправить его на Луну уже в 2021 году. Он будет установлен на луноход PTScientists, для запуска которого будет использована ракета-носитель «Ариан-64».

Сейчас специалисты заняты тестированием и настройкой лазера, чтобы тот мог корректно работать в лунных условиях. Чуть позже специалисты будут тестировать аппарат в условиях ослабленной гравитации. В ходе испытаний 3D-принтер попытается расплавить лунный реголит и создать «кирпичи» разных форм.