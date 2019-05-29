Зачем Трамп лоббирует «паровые самолётомёты»

Дональд Трамп не в первый раз критикует высокотехнологичные оборонные проекты за слишком высокие цены и сомнительную надёжность. На сей раз в фокус президента США снова попала электромагнитная катапульта EMALS авианосцев типа « Джеральд Р. Форд », призванных в перспективе заменить корабли «Нимиц». По мнению главы Белого дома, эта «игрушка» слишком сложна и ненадёжна для реального боя. В то же время, по мнению экспертов, использование электромагнитных катапульт в будущем может существенно увеличить эффективность авианосных ударных групп США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в дальнейшем планирует отказаться от использования перспективных электромагнитных катапульт для ВМС США.

Мы тратим много денег на электромагнитные технологии, но никто не знает, как это будет работать в ближайшее время… Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить, — заявил Трамп, выступая перед матросами универсального десантного корабля ВМС США Wasp на базе Йокосука в Японии.

По его словам, для группировки американских ВМС в Японии Пентагон в дальнейшем продолжит закупать корабли, оборудованные паровой катапультой. Трамп раскритиковал идею использования электромагнитных конструкций, которые устанавливаются на американские авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford class).

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Это произошло ещё до меня, но мы потратили $900 млн на эти сумасшедшие электрические катапульты. И я спрашиваю — а что не так с паром-то? — сказал американский президент под одобрительные возгласы матросов.

Электромагнитная катапульта Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) производится компанией General Atomic и установлена на головном авианосце типа «Джеральд Р. Форд». Он был введён в состав ВМС США 31 мая 2017 года и в настоящее время проходит опытные испытания. Планируется, что авианосец водоизмещением более 100 000 тонн заступит на боевое дежурство в 2022 году. При этом в период с 2020 по 2025 годы ВМС планируют ввести в состав ещё два корабля этого типа. Таким образом, если обещание Трампа будет реализовано, эти корабли могут получить старые паровые катапульты C-13.

Трамп не в первый раз критикует EMALS за излишнюю сложность конструкции и высокую стоимость.

Что такое электромагнитная катапульта? Нужно быть Эйнштейном, чтобы в ней разобраться! Сейчас (военные) собираются закупать больше авианосцев, и я спросил у них, какую систему они собираются использовать. Мне ответили: «Сэр, мы предпочитаем электромагнитную». На что я сказал: а вот и нет. Используйте чёртову паровую катапульту — электромагнитная стоит сотни миллионов долларов и никуда не годится! — заявлял американский президент в интервью Time в конце мая 2017-го.

По заявлениям разработчиков, электромагнитная катапульта EMALS позволяет разгонять самолёт более плавно и создаёт щадящие нагрузки на конструкцию летательного аппарата, что позволяет осуществлять взлёты самолётов с корабля каждые 45 секунд, что на 25% чаще, чем на кораблях со стандартной паровой катапультой. Кроме того, современная конструкция электромагнитной катапульты предполагает сокращение численности экипажа, а также даёт возможность запускать с борта авианосца беспилотные летательные аппараты.

Впрочем, аналитики не раз отмечали ненадёжность электромагнитной катапульты. В ходе опытных испытаний EMALS, по некоторым данным, был достигнут относительно низкий показатель в 240 успешных запусков самолётов между критическими отказами техники. Для сравнения, начиная с 1990-х годов, различные модификации паровых катапульт C-13 на авианосцах типа «Нимитц» работали с практически «стопроцентной» надёжностью.

Поскольку речь идёт о новейших сложных технологических разработках, сложно судить о реальной надёжности и реальных перспективах катапульты EMALS, — отмечает News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. — Любое мнение человека, не причастного к разработкам и испытаниям, будет на уровне предположений.

В то же время Дональд Трамп, не имеющий специального образования, так же вряд ли достаточно глубоко осведомлён в этом вопросе, полагает Барабанов. По мнению эксперта, американский президент может озвучивать чью-либо чужую идею относительно электромагнитных катапульт.

Возможно, в бесполезности новых технологий на американских авианосцах его убедили какие-либо недоброжелатели General Atomic в среде подрядчиков Пентагона. Или, например, кто-то из консервативных высокопоставленных военных, уверенных, что «старая добрая паровая катапульта ещё себя покажет», — предполагает он.

В целом, учитывая финансовые и технологические возможности Пентагона, совершенствование электромагнитных катапульт и последующая установка их на американские авианосцы были бы необходимы ВМС США, считает Барабанов. В дальнейшем эти технологии могут повысить эффективность американских авианосных ударных групп за счёт увеличения частоты боевых вылетов и снижения нагрузки на персонал.