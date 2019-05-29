В России создали телефон с квантовым шифрованием

Компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили первый российский телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone. Технически это стационарный IP-телефон, который работает через сервер, шифрующий данные.

Суть в том, что невозможно изменить состояние фотона, не изменив его. Это позволяет гарантировать, что данные не будут перехвачены. Система генерирует два случайных числа для обоих собеседников. Затем создаётся общий ключ, который используется для шифрования трафика.

Как ожидается, новинка пойдёт в серию до конца года и будет продаваться, преимущественно, крупным корпорациям. Стоимость базового набора (два телефона и сервер) составляет 30 миллионов рублей. Разработка же обошлась в 700 миллионов рублей.

При этом у системы есть ограничения. Современные квантовые системы могут передавать данные на расстояние до 100 км, а квантовый телефон — лишь на 25 км. Отметим, что аналогичные системы связи уже есть в Китае.