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Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Минобороны.
"В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М", — сообщили в ведомстве.
Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.
"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", — отметили в Минобороны.
Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.
Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 37 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в понедельник запуск.
Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет "Союз-У", на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.
Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве. В настоящее время около пятнадцати спутников работают за пределами срока службы.
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Технологии , Наука и техника , Министерство обороны , Плесецк
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