На МКС появились три летающих робота

На Международной космической станции появилось три новых летающих робота, которые называются «Космические пчелы» (англ. Astrobees). Это трио — Honey, Queen и Bumble — будут помогать космонавтам в будущих миссиях.

«Основная цель платформы Astrobee — предоставить испытательный стенд в невесомости для приглашенных ученых, чтобы опробовать новые робототехнические технологии непосредственно в космосе», — говорит Мария Буалат, руководитель проекта Astrobee в Исследовательском центре NASA, что в Кремниевой долине. По ее словам, роботы призваны улучшить и облегчить исследовательскую работу экипажа. В будущем интеграция робототехнических технологий позволит разработать новое аппаратное и программное обеспечение для космических полетов на дальние дистанции.

Все три робота взаимодействуют в тесной связке и представляют собой свободно летающую систему, каждый модуль которой приводится в движение электрическим вентилятором. Аппаратная часть и ПО также имеют модульную структуру, что делает ботов универсальными и позволяет адаптировать их под самые разные задачи. На борту каждого робота есть три отсека, в которые можно при необходимости установить полезное оборудование.

Продолжая добрую традицию, NASA выложило программное обеспечение Astrobee на GitHub с полностью открытым доступом. Представители агентства пишут, что ПО «обеспечивает автономную навигацию, стыковку и захват, управляет различными датчиками и исполнительными механизмами, а также поддерживает взаимодействие с пользователем с помощью дисплеев, световых сигналов и звукового сопровождения».

В настоящее время система оснащена шестью камерами, что позволяет выполнять работы по техническому обслуживанию. В настоящее время роботы проводят инвентаризацию и мониторинг оборудования, что позволяет ученым посвятить свое время более серьезным задачам и научной работе. Ботам не нужно сопровождение — они могут самостоятельно летать по станции, а камеры и микрофоны позволяют осуществлять дистанционный контроль с Земли.

Приблизительно через шесть недель астронавты проведут первую серию тестов, чтобы выяснить, могут ли «космические пчелы» автономно выполнять стыковку и расстыковку для подзарядки. Если эти испытания пройдут успешно, тесты продолжатся и уже к осени 2019 года вся система будет работать в режиме нон-стоп. Вероятно, именно такие роботы в будущем помогут человечеству развернуть активную деятельность не только на Луне, но и на более отдаленных планетах — к примеру, колонизировать Марс, выступая в роли смотрителей и компаньонов.