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Можно выкидывать? Что ждет владельцев китайских смартфонов 

Рамблер + ещё 77 28 минут назад
Приложения Google продолжат работать на смартфонах Huawei, несмотря на санкции, введенные властями США против китайской компании. Об этом Reuters рассказал представитель Google.
15 мая президент США Дональд Трамп своим указом поручил министру торговли запрещать сделки в сфере информационных технологий, угрожающие национальной безопасности США.
На следующий день Минторг внес в черный список Huawei и 70 ее подразделений, чтобы воспрепятствовать «использованию американской технологии для подрыва нацбезопасности США».
Отныне американским компаниям потребуется получать специальную лицензию, чтобы продавать Huawei оборудование. По этой причине Google приостановила сотрудничество с Huawei до тех пор, пока не «разберется» с последствиями решения властей.
Осведомленный собеседник рассказал Reuters, что сотрудничество Google с Huawei приостановлено в той части, что касается передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг, за исключением тех, что являются общедоступными через лицензирование с открытым исходным кодом.
Представитель Google объяснил агентству, что в новых смартфонах Huawei будет доступна лишь открытая версия операционной системы Android, что на них будет невозможно ни загрузить никакие приложения Google, ни использовать любые сервисы компании.
При этом владельцы уже существующих гаджетов Huawei, имеющие доступ к магазину Google Play, смогут пользоваться им и в будущем. Также им будут доступны и приложения Google, например, почта Gmail, потому что их обновления происходят через магазин, а не производителей телефонов или операторов связи, как в случае с операционными системами.
Комментарии83
Технологии , Видео , Интернет , Наука и техника , Дональд Трамп , Google , Reuters
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