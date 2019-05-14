Верховный суд разрешил пользователям Apple подать антимонопольный иск

Верховный суд США отклонил возражения Apple , одобрив дальнейшее рассмотрение иска пользователей App Store к компании, сообщают зарубежные СМИ. Юзеры магазина приложений считают, что купертиновцы нарушили антимонопольное законодательство, захватив рынок мобильных программ, что привело к росту цен на них.

Придется раскошелиться

Верховный суд США разрешил пользователям App Store подать антимонопольный иск против компании Apple, сообщает CNBC. Группа истцов уверена в том, что «яблоко» злоупотребляет своим положением на рынке мобильных приложений для собственных гаджетов, распространяя их исключительно через собственный магазин. Таким образом, пользователям приходится скачивать программы только из App Store, при этом переплачивая за их использование.

Согласно материалам дела, пользователи устройств на базе iOS обязаны пользоваться App Store, который взимает 30% комиссию с разработчиков приложения. Разработчики в свою очередь закладывают эти 30% в стоимость приложения, заставляя клиентов оплачивать эту разницу.

При этом представители Apple утверждали, что не могут выступать ответчиками по данному делу, так как технически истцы являются не клиентами «яблока», а клиентами разработчиков приложения, которые используют App Store как торговую площадку. Тем не менее, Верховный суд США постановил, что эта логика неприменима в случае с Apple.

«Те границы, которые пытается установить Apple, не несут в себе смысла, кроме того, чтобы обманным путем спасти компанию от этого и других подобных исков», — заявил член Верховного суда Бретт Кавано.

«Мы с этим не согласны. Истцы покупали приложения напрямую от Apple, что означает, что они являются клиентами компании», — добавил судья.

Стоит отметить, что пока это дело находится на ранней стадии, а потому еще доподлинно не установлено, нарушила ли Apple федеральное антимонопольное законодательство. Тем не менее, это решение суда может создать прецедент, который ознаменует собой начало войны между Apple и обиженными пользователями, у которых появился рычаг давления на компанию.

Если это дело будет проиграно, то Apple придется возместить те суммы, которые клиенты «переплатили» во время пользования App Store.

Пока пресс-служба Apple не дала официального комментария по этому вопросу.

В конце апреля газета New York Times сообщила о том, что Apple намеренно удаляет приложения, которые помогают пользователю снизить время пользования гаджетами и избавиться от зависимости от собственного смартфона, таким образом продвигая собственные сервисы за счет других, более мелких компаний.

За последний год Apple удалила или ограничила функции 11 из 17 самых популярных приложений для ограничения экранного времени и родительского контроля.

В некоторых случаях руководство Apple принуждало компании удалить из своих приложений функции родительского контроля, а в других — просто удаляло приложение из своего магазина без предупреждения.

«Они удалили нас совершенно внезапно… Они систематически убивают индустрию», — заявил Амир Моссавиан, чье приложение, ограничивающие доступ детей к запрещенному контенту, собрало свыше трех миллионов скачиваний.

При этом в пресс-службе Apple сообщают о том, что приложения были удалены лишь потому, что собирают очень много данных со смартфона пользователя.

Монополистам бой

Решение Верховного суда не в пользу Apple может представлять собой опасность и для других игроков Кремниевой долины. Так, в последнее время все громче звучат призывы «расчленить» Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, фотохостинг Instagram и мессенджер WhatsApp.

Одним из тех, кто предложил лишить Цукерберга монополии, стал сооснователь Facebook Крис Хьюз . По мнению Хьюза, нынешний Facebook уже не тот, каким они его создали с Марком Цукербергом во время их совместного проживания в общежитии в Гарварде

«Тот [Facebook. — «Газета.Ru»], который существует сейчас, я считаю, слишком большой. И он слишком могущественный. И самое главное, его генеральный директор Марк Цукерберг не несет ответственности», — написал Хьюз в авторской колонке для NYT.