Мобильный оператор Tele2 впервые в России предложил пользователям технологию eSIM (встроенная SIM-карта). Как сообщили в пресс-службе компании, первые «электронные» симки уже появились в пяти московских флагманских офисах. Пилотный проект охватит 88 салонов в Москве и Московской области.
Однако получение физической симки в салоне противоречит смыслу eSIM, уверен директор по маркетингу компании «Системный софт» Руслан Галка:
«Сама технология eSIM подразумевает удобство: вы можете просто никуда не приходить, а получить ссылку с новой симкой. Приходить в салон не очень удобно. Допустим, вы уезжаете в Европу, у вас в телефоне установлена электронная симка, вы переключились на европейского оператора, вернулись домой — обратно на домашнего оператора. Получается, если надо приходить в офис, то для чего нововведения? Это ничего не меняет. Пришли в офис, подключили ту же самую симку. Для вас это даже, скорее всего, будет и неудобнее. Если вы хотите оставаться на своем телефоне либо поменяли аппарат, вытащили симку, вставили в другой телефон, чтобы подключить eSIM, вам надо опять идти в офис Tele2. Пока все операторы не перейдут на eSIM, преимуществ у простого клиента будет не очень много».
Ранее «большая тройка» операторов (МТС, «МегаФон» и «Билайн») выступили против внедрения eSIM в России. Они опасаются, что технология приведет к ценовым войнам и обострению конкуренции. После того как услугу предложили в Tele2, другие операторы будут вынуждены последовать примеру, говорят эксперты.
Против технологии выступила и ФСБ: якобы электронная симка «не поддерживает принципы российской криптографии». Однако в Tele2 учли претензии спецслужбы, отмечает блогер Wylsacom Валентин Петухов:
«Здесь Tele2, на самом деле, очень интересно реализует эту технологию. Они, по сути, оформляют обычную SIM-карту, как мы ее привыкли видеть, это пластиковая штука с микросхемой, и уже на базе этой SIM-карты реализуется электронная. Таким образом, вся информация, которая есть у силовых структур и хранится в базе у оператора, такая как паспортные данные и согласие на обработку личных данных, если они даются, все это присутствует. По факту, это обычная SIM-карта, которая где-то на полпути превращается в электронную. Что будет с проблемами криптографии и каких-то других опасений ФСБ, тоже непонятно, потому что электронная SIM-карта ничем не отличается от обычной, кроме того элемента, что регистрация в сети происходит не через микрочип на пластике, а непосредственно через телефон. Здесь, по сути, просто разный принцип, а дальше она существует в сети ровно так же, как и обычная SIM-карта».