Tesla намерена запустить службу беспилотного такси к 2020 году

Генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал, что к 2020 году на улицах появятся около миллиона беспилотных такси, которые, по задумке инженера, вытеснят с рынка всех конкурентов бренда. Впрочем, не стоит забывать, что все обещания миллиардера следует делить пополам — Илон Маск известен не столько выдающимися идеями, сколько умением срывать все дедлайны.

К 2020 году на дорогах появится около миллиона роботакси — беспилотных автомобилей, которые будут развозить людей, составив конкуренцию таким сервисам, как Uber и Lyft. Об этом заявил генеральный директор Tesla Илон Маск во время мероприятия для инвесторов в калифорнийском Пало-Альто.

«Я уверен, что в следующем году у Tesla появятся беспилотные такси. Они не будут работать повсеместно, потому что мы не сможем получить все возможные разрешения, но я уверен, что кое-где разрешения нам все-таки дадут — буквально в следующем году», — заявил Маск.

Уверенность миллиардера основывается на данных, полученных в результате анализа тех электромобилей Tesla, которые уже есть на дорогах во всем мире. По словам Илона Маска, «нам нужно лишь улучшить программное обеспечение».

Бизнесмен несколько раз повторил, что к 2020 году он ожидает появление свыше миллиона роботакси. Кроме того, он ожидает, что внутри таких автомобилей не будет оператора — то есть они будут ездить автономно и самостоятельно.

Помимо прочего, каждый владелец Tesla сможет поучаствовать в этой программе, сдавая свой автомобиль в аренду — он будет работать как такси, принося владельцу прибыль. Tesla планирует забирать себе около 25-30% дохода, а остальное оставлять водителю. По словам генерального директора компании, за год аренды владелец Tesla сможет зарабатывать около $30 тыс.

Нужно отдать должное Маску, он сразу предупредил инвесторов:

«Иногда я не укладываюсь по времени, но я всегда доделываю работу».

Действительно, в прошлом многие прогнозы Илона Маска не оправдывались к заданному им самим дедлайну. Tesla опоздала на два года с запуском Model X, электрофургона Tesla. Кроме того, инженер пообещал, что к концу 2017 года водители Tesla смогут путешествовать по США «без рук», то есть не прикасаясь к рулевому колесу. Прошла уже пара лет, но это обещание до сих пор не выполнено.

Новые амбициозные планы по выводу миллиона роботакси на улицы уже в следующем году тоже вызывают много вопросов. Несмотря на то, что попытки внедрить беспилотное такси предпринимают и другие компании помимо Tesla, эксперты полагают, что такая практика не получит широкого распространения по меньшей мере в ближайшие десять лет.

«Нет такой технологии, чтобы делать то, что задумал Маск, — заявил инженер из калифорнийского университета Беркли Стивен Э. Шладовер, — Такой технологии нет ни у него, ни у кого-либо еще».

Кроме того, перед миллиардером стоит непростая задача — убедить людей в том, что беспилотные машины безопасны и не несут в себе вреда. Многие помнят о том, как беспилотник от Uber сбил насмерть пешехода в 2018 году. Когда Alphabet начинала тестировать свои беспилотники Waymo на улицах города Чендлер в Аризоне, многие местные жители бросали в эти машины камни и пытались заставить их съехать с дороги.

Сама Tesla также была замешана в авариях с участием беспилотных автомобилей. Так, в 2016 году Джошуа Браун погиб в автокатастрофе после того, как включил на своей Model S режим автопилота. В яркий весенний день сенсоры электромобиля не смогли идентифицировать белый грузовик на перекрестке как препятствие, и машина на полной скорости влетела под фургон.

Не исключено, что такие прожектерские заявления Маска связаны с желанием отвлечь инвесторов и критиков от плохих финансовых показателей первого квартала. Сам Илон Маск в последнее время стал фигурантом нескольких скандалов, включая его персональную вендетту с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Тем не менее у главы Tesla уже сформировалась репутация «фантазера», который обещает золотые горы, но не держит слово, поэтому скептиков такие PR-трюки давно не удивляют.

«Похоже на несбыточную мечту, которую он пытается продать. Похоже, что он просто дает невыполнимые обещания, что очень типично для Илона Маска», — заявил профессор компьютерной инженерии Университета Карнеги-Меллона Радж Раджкумар.

В декабрьском интервью CBS тележурналист Лесли Шталь спросила у Илона Маска, зачем он сам себе устанавливает рамки, в которые не может уложиться.

«Вы известны тем, что назначаете дедлайны, в которые невозможно успеть, чем все и заканчивается. Зачем вы так делаете?» — поинтересовалась Шталь, добавив, что из-за этого многие критики считают Маска лгуном.