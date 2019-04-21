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SpaceX столкнулась с аномалией при испытании нового космического корабля 

Ura.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: NASA / Reuters
Компания Илона Маска SpaceX сообщила о неполадках в двигателях космических аппаратов Crew Dragon. Причину поломки ученые объяснить не смогли.
Инцидент произошел во время финального испытания двигателей пилотируемого корабля Dragon-2 на космодроме в американском штате Флорида, сообщает Space News.
На площадке, по словам сотрудников компании, случилась «аномальная ситуация». Сбой в двигателях космического аппарата удивил ученых, так как «первоначальные тесты были осуществлены успешно». На космодроме свидетели видели клубы черного дыма. В ВВС США завили, что пострадавших нет. По факту происшествия начали расследование, пишет агентство Nation News.
В марте беспилотный корабль Dragon-2 впервые пристыковался к Международной космической станции, напоминает RT. Следующий полет космического аппарата, с пилотом на борту, SpaceX планировала запустить в июле.
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Технологии , Наука и техника , SpaceX
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