SpaceX столкнулась с аномалией при испытании нового космического корабля

Компания Илона Маска SpaceX сообщила о неполадках в двигателях космических аппаратов Crew Dragon. Причину поломки ученые объяснить не смогли.

Инцидент произошел во время финального испытания двигателей пилотируемого корабля Dragon-2 на космодроме в американском штате Флорида, сообщает Space News.

На площадке, по словам сотрудников компании, случилась «аномальная ситуация». Сбой в двигателях космического аппарата удивил ученых, так как «первоначальные тесты были осуществлены успешно». На космодроме свидетели видели клубы черного дыма. В ВВС США завили, что пострадавших нет. По факту происшествия начали расследование, пишет агентство Nation News.

В марте беспилотный корабль Dragon-2 впервые пристыковался к Международной космической станции, напоминает RT. Следующий полет космического аппарата, с пилотом на борту, SpaceX планировала запустить в июле.