Apple заплатит Qualcomm компенсацию по делу о патентах

После двух лет непрекращающихся споров Apple Qualcomm заключили мирное соглашение по делу о патентах, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве. При этом «яблоку» пришлось заплатить производителю чипов некую сумму, которая не разглашается. По мнению аналитиков, дело не в том, что обе стороны устали от затяжной войны — просто у Apple не осталось другого выхода.

Неожиданный поворот

Apple и Qualcomm неожиданно заключили мирное соглашение, отказавшись от всех претензий друг к другу, сообщает The Verge. В качестве компенсации Apple выплатила производителю чипов сумму, которая не разглашается. Бренды также заключили лицензионный договор на использование патентов на шесть лет с возможностью пролонгации еще на два года.

Кроме того, Qualcomm будет поставлять чипы для Apple, так что в новых айфонах, вероятно, в скором времени появятся модемы от некогда заклятого врага «яблока».

Противостояние Qualcomm и Apple началось в январе 2017 года с иска против производителя чипов на $1 млрд По мнению Apple, ее партнер и поставщик компонентов для гаджетов злоупотребляет своим положением на рынке, создавая невыносимые условия лицензирования патентов. В апреле ответчик подал встречный иск против купертиновцев, обвинив их в нарушении патентных прав, и даже пытался запретить производство и продажу смартфонов iPhone.

Также в конце 2018 года Qualcomm выдвинул новые претензии к Apple, обвинив компанию в краже исходного кода своих чипов и последующей передаче коммерческой тайны компании Intel , которая является текущим поставщиком деталей для «яблочных» устройств.

В течение двух лет между Apple и Qualcomm шла патентная война, градус которой только повышался.

Так, в начале 2019 года в Китае и Германии был введен запрет на продажу айфонов с чипами Qualcomm. Создалось впечатление, что никто не намерен уступать и противостояние будет продолжаться до победного конца, поэтому новость о мировом соглашении была максимально неожиданной для всего рынка.

Цепочка событий

Пока Qualcomm обвинял Apple в нарушении патентов, «яблоку» ничего не оставалось, как найти другого поставщика чипов. Выбор пал на компанию Intel, которая по многим показателям отставала от Qualcomm. В частности, у нее пока не было чипов, которые смогли бы поддерживать технологию 5G.

В начале апреля текущего года стало известно, что компания Huawei впервые в истории решила продавать свои 5G-модемы для смартфонов, но заинтересована в сотрудничестве с одной-единственной компанией — Apple. Дело в том, что купертиновцы намеревались выпустить первый iPhone с поддержкой 5G уже к 2020 году, но на пути этих планов есть проблема. Сообщалось, что Intel может не уложиться в этот срок.

Известно, что Apple вела переговоры с Samsung и Mediatek касательно 5G-процессоров в качестве подстраховки, но перспективы этой сделки пока неизвестны.

И вот, спустя всего несколько часов после анонса урегулирования спора между Apple и Qualcomm, появляется другая неожиданная новость —

Intel решила отказаться от планов выпускать 5G-модемы для мобильных устройств.

По словам генерального директора Intel Боба Свона, «стало понятно, что нет никаких гарантий прибыльности». Вместо этого Intel сосредоточится на 4G— и 5G-модемах для персональных компьютеров и «умных» устройств для дома.

Эти две новости вышли в один и тот же день, так что связь между ними нельзя не заметить. Некоторые аналитики говорят о том, что пока неясно, какая из них появилась раньше.

«Apple ли говорит о том, что сотрудничество с Intel слишком рискованно, и возвращается к Qualcomm, или это Intel утверждает, что бизнес идет не очень хорошо и не хочет тратить на это ресурсы?» — задается вопросом глава аналитической компании Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед.