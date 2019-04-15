«Ошибка 2000» наконец дала о себе знать. И, возможно, пострадает опять Boeing

На 777-й и 787-й моделях самолетов Boeing обнаружился баг в системе GPS-навигации. Календарь обнулился и начал показывать август 1999 года

Согласно сообщениям в соцсетях, по крайней мере один рейс нидерландской KLM — Boeing 777 из Амстердама Боготу задержался из-за ошибки календаря на целых семь часов. Эта же проблема коснулась самолета авиакомпании Shanghai Airlines Boeing 787, а также и целый ряд рейсов Boeing 777 и 787 в Китае . Они были отложены или отменены из-за сбоя календаря навигационной системы. Китайское издание China Aviation Review сообщило в своем Twitter:

«У нескольких «Боингов» 787 в Китае возникли проблемы с переносом даты GPS на 20 лет назад. Некоторые аппараты были вынуждены приземлиться для того, чтобы было произведено обновление».

Произошедшую ошибку можно объяснить, но оправдать — вряд ли, считает программист и интернет-эксперт Григорий Бакунов

«Это, все-таки, устройства, которые очень дорогие. Чем больше число, которое ты хранишь, тем больше памяти оно занимает. Поэтому, в какой-то момент, было принято вот такое стратегическое решение использовать существенно меньше памяти. Кроме всего прочего, все эти программы были сделаны давно, когда никто не думал, что люди не будут обновлять в течение десятков лет. А теперь представьте себе, что летит самолет, в этот момент ему пришло какое-то обновление. Бабах! Он начинает перезагружаться. Наверное, в самолете это не лучшая идея. Такой логикой руководствуются разработчики программного обеспечения для самолетов. Никогда это не происходит в автоматическом режиме. Конечно, компания Boeing могла заранее предпринять усилия для того, чтобы избежать таких ошибок».

Поставщиком программного обеспечения для модулей GPS, использующихся на этих моделях Boeing является компания Honeywell. Сообщается, что в марте эта компания разослала два служебных письма с предупреждением о возможных проблемах с GPS и предложением техподдержки. Но как видно не все обратили на эти письма внимание. Так или иначе, но ответственность — во всяком случае моральная — ложится скорее не на Honeywell, а на Boeing. Что в другой ситуации могло бы быть мелочью. Но не сейчас, говорит директор по продажам и развитию в странах СНГ Air Charter Service Сергей Вехов:

«Это ошибка, которая на безопасность полетов практически не влияет. Это, скорее, репутационные вещи, которые, конечно, на фоне этих трагических происшествий не повышают капитализацию акций Boeing. Это проворонил IT-департамент, программисты прохлопали ушами. Теперь, значит, акции Boeing в очередной раз снизятся. Как они это переживут, еще неизвестно. Если Boeing закроется, то кто его купит? Ну, разве что наша Объединенная авиастроительная корпорация. Надо над этим подумать нашему правительству, почему бы и нет?!».

10 марта в Эфиопии произошла катастрофа с участием самолета Boeing 737 MAX 8. Эксперты и авиационные власти разных стран обратили внимание на сходство этой авиакатастрофы с произошедшей 29 октября прошлого года в Индонезии. Вскоре авиакомпании многих стран приостановили использование этой модели. Акции авиастроительной корпорации резко упали в цене.