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В России создали робота-подводника 

Ридус 2 часа назад
Фото: Ридус
Российские инженеры из Севастопольского государственного университета (СевГУ) рассказали о создании робота-андроида, который займется исследованием морского дна.
В работе устройства специалисты намерены задействовать способ телеуправления при помощи экзоскелета, поэтому робот имеет человекоподобную форму.
В дальнейшем ученые планируют разработать еще одного робота по подобию этого, но уже беспилотного и с искусственным интеллектом.
Первая модель робота-андроида управляется с помощью дистанционного экзоскелета: человека, находящегося на базе, помещают в экзоскелете и все его телодвижения передаются роботу. Движения рук и ног помогают роботу-подводнику перемещаться и исследовать морское дно.
Авторы проекта пояснили, что во время разработки нового робота они постараются научить андроида принимать самостоятельные решения, заложив в него алгоритмы ИИ, а также усовершенствовать технологии технического зрения, что он смог не только видеть, но и анализировать увиденное.
Подводные роботы — не редкость для современного мира робототехники. Такие устройства необходимы для сокращения работы человека в сложной и опасной среде, например, глубоко под водой.
Так, робот сможет участвовать в строительстве мостов и других подводных сооружений, исследовать морские глубины, проводить спасательные работы и обслуживать подводные трубопроводы.
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Технологии , Наука и техника
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