Приглашения в «Яндекс. Ауру» продают на Avito

Приглашения для регистрации в " Яндекс . Ауре" продаются на Avito и стоят от 100 до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Сеть заработала в бета-версии 15 марта. Уже через два дня попасть в нее стало возможно только получив приглашение от уже зарегистрированных участников.

Как отмечает Avito, первое объявление о продаже "инвайта" появилось на следующий день после запуска сервиса и стоило 1 тыс. руб. За сутки спрос на эти приглашения вырос на 27%.

"Яндекс. Аура" — это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением.

Как ранее сообщили в компании, каждый из первых пользователей получил возможность пригласить в соцсеть пять человек.