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NASA планирует отправить на Марс вертолет-беспилотник 

Чердак 2 часа назад
Ему придется передвигаться в разреженной атмосфере планеты, выживать в холоде и работать полностью автономно
В 2020 году американцы планируют отправить на Марс небольшой вертолет-беспилотник. Инженеры NASA рассчитывают успеть создать опытный образец, чтобы проверить его в деле. Если все пройдет успешно, технология позволит исследовать планету на гораздо более далекие расстояния, чем сейчас.
Часть наработок летающего аппарата уже готова. Так, например, вертолет будет оснащен двумя наборами лопастей длиной около 1,2 м. Они будут вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, что примерно в 10 раз быстрее, чем у земных вертолетов. Дело в том, что атмосфера Марса очень разрежена: давление на ее поверхности примерно равно давлению на высоте 30 километров над Землей.
Энергию для полета и нормальную температуру аппарата во время холодной марсианской ночи (поверхность планеты остывает до −143 °C) будут обеспечивать солнечные батареи. Кроме того, на борту вертолета инженеры планируют установить фотокамеру.
Инженеры надеются испытать вертолет в марсианских условиях пять раз. Каждый такой полет будет длиться не больше полутора минут.
Когда вертолет отправится на Марс, он должен будет работать автономно: вся система управления должна быть настроена так, чтобы он мог летать самостоятельно. Как и любой беспилотник, вертолет должен уметь сам принимать решения в неожиданных ситуациях. Несмотря на то, что на Марсе у него нет риска столкнуться с другими летательными аппаратами, могут возникнуть другие проблемы, например, на поверхности планеты могут резко измениться атмосферные условия. Аппарат должен среагировать на это, уменьшив потребление энергии и приземлившись.
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Технологии , Видео , Наука и техника , NASA
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