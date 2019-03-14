В Бурятии создали самолет нового поколения

Самолет ТВС-2-ДТС (рабочее название — "Байкал") запустят в массовое производство, если он окажется конкурентоспособным по всем параметрам. Об этом заявил заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов

"Кукурузник" просит смену

Старожилы в сибирских и дальневосточных регионах еще помнят то время, когда по воздуху можно было добраться практически до любого крупного райцентра. Знаменитые трудяги Ан-2 исправно доставляли людей и грузы в самые "медвежьи" уголки огромной страны. С развалом СССР региональная и малая авиация приказала долго жить. Обитателям таежной глубинки оставалось пылить по лесным и разбитым дорогам, ждать установления зимников или вовсе делать большие крюки по БАМу, если тот проходит мимо их населенных пунктов.

Сейчас, когда ситуацию начали исправлять, принявшись приводить в порядок местные аэропорты и готовить к взлету воздушный флот, выяснилось, что с последним далеко не все ладно. В Госреестре гражданских воздушных судов РФ по состоянию на 2017 год содержалась информация о 1,3 тысячи единиц Ан-2, четверть которых в непригодном для работы состоянии. Между тем "кукурузник" устарел и морально, его производство было прекращено еще в 1971 году. При этом попытки менять Ан-2 на зарубежные "Цессны", "Пилатусы" и прочие аналоги доказали, что они малопригодны для российских реалий и противоречат политике импортозамещения.

Есть образец!

Несколько лет назад Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина (Новосибирск) разработал легкое многоцелевое воздушное судно ТВС-2-ДТС, способное прийти на смену Ан-2. По словам директора института Владимира Барсука, стоимость нового самолета составит от 150 до 180 миллионов рублей. Машина, по данным создателей, будет обладать приемлемой стоимостью летного часа, увеличенной дальностью и продолжительностью полета, она также адаптирована для эксплуатации в северных регионах. Сферы применения — самые различные: самолет можно использовать в пассажирском сообщении, санитарной и сельскохозяйственной авиации, задействовать в противопожарных мероприятиях.

В 2017 году опытный образец ТВС-2-ДТС изготовили на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗе) и с успехом продемонстрировали на авиасалоне МАКС. С тех пор события вокруг "Байкала" разворачиваются с космической для авиапрома скоростью.

Попытки менять Ан-2 на зарубежные "Цессны", "Пилатусы" и прочие аналоги доказали, что они малопригодны для российских реалийВ начале 2018-го холдинг "Вертолеты России" обнародовал планы выпускать на Улан-Удэнском авиазаводе не менее 24 самолетов ТВС-2ДТС в год, а всего с 2021-го по 2025-й — произвести при федеральной поддержке около 200 машин. При этом холдинг готов взять на себя соинвестирование и подготовку производства.

Интерес холдинга понятен. Серийное производство нового самолета позволит поднять долю гражданской продукции на Улан-Удэнском авиационном заводе. Учитывая поставленную президентом страны задачу по диверсификации производства в "оборонке", это важно. В 2017 году на У-УАЗе произвели 70 вертолетов, из них 46 — в гражданском исполнении, в 2018-м — соответственно 60 и 30. Причем завод, являвшийся единственным предприятием авиапрома СССР, выпускавшим и вертолеты, и самолеты, после долгого перерыва возвращает себе "самолетную" компетенцию.

Бумаги подписали

Минпромторг, минтранс , "Вертолеты России", а также власти Бурятии и Якутии уже подписали соглашение об организации местных воздушных линий, предполагающее развертывание производства "Байкала". Потенциальные покупатели есть. Теперь дело за доработкой модели.

— Средства на НИОКР для этого предусмотрены. Поставка машин предварительно запланирована на 2021 год по тем контрактам, которые сегодня уже подписаны. Это очень сжатые сроки на самом деле, надо бежать бегом, — пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Судя по всему, сейчас ключевыми задачами проекта остаются повышение конкурентоспособности "Байкала" и замена его импортных комплектующих на отечественные. Если удастся эти проблемы решить, то зеленое море сибирской и дальневосточной тайги скоро вновь будет петь под крылом, а не хлестать ветками в стекла машин, штурмующих бездорожье. Шутить про оленей у местных жителей давно нет желания.

Прямая речь

Юрий Трутнев, вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО: