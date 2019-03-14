США планируют закупку космических платформ для «опережения соперников»

Военно-воздушные силы США рассматривают возможности покупки космических платформ для выполнения стратегических задач в космосе. Об этом говорится в новом контракте Центра ракетно-космических систем, входящего в состав Космического командования ВВС США.

«Стремясь опередить соперников в развитии технических возможностей, Центр ракетно-космических систем рассматривает возможность приобретения космических платформ, пригодных для несения соответствующей полётной аппаратуры для выполнения конкретных стратегических задач, в том числе для создания спутников связи для нужд Развитой стратегической системы SATCOM (ESS), спутников предупреждения о пусках ракет (OPIR), навигационных спутников (GPS) и спутников для обнаружения ядерных взрывов (NDS)», — говорится в документе.

Так, планируется, что новая платформа должна будет поспособствовать более оперативному производству космических аппаратов.

Согласно заявке, опубликованной на сайте госзакупок США, Центр ракетно-космических систем в настоящее время работает над изменением принципов и методов своей деятельности для того, чтобы «обеспечить опережение соперников», а также гарантировать превосходство США в космической сфере, и снабдить Штаты необходимым военным потенциалом для достижения победы в случае войны.

«Космос стал предметом соперничества и ареной военного противостояния. В настоящее время превосходство США в космической сфере оспаривают соперники, практически равные нам по силам. Военно-космическому комплексу США необходимо вернуть себе преимущество и опередить соперников в развитии соответствующих возможностей», — указывается в заявке.