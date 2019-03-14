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США планируют закупку космических платформ для «опережения соперников» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Военно-воздушные силы США рассматривают возможности покупки космических платформ для выполнения стратегических задач в космосе. Об этом говорится в новом контракте Центра ракетно-космических систем, входящего в состав Космического командования ВВС США.
«Стремясь опередить соперников в развитии технических возможностей, Центр ракетно-космических систем рассматривает возможность приобретения космических платформ, пригодных для несения соответствующей полётной аппаратуры для выполнения конкретных стратегических задач, в том числе для создания спутников связи для нужд Развитой стратегической системы SATCOM (ESS), спутников предупреждения о пусках ракет (OPIR), навигационных спутников (GPS) и спутников для обнаружения ядерных взрывов (NDS)», — говорится в документе.
Так, планируется, что новая платформа должна будет поспособствовать более оперативному производству космических аппаратов.
Согласно заявке, опубликованной на сайте госзакупок США, Центр ракетно-космических систем в настоящее время работает над изменением принципов и методов своей деятельности для того, чтобы «обеспечить опережение соперников», а также гарантировать превосходство США в космической сфере, и снабдить Штаты необходимым военным потенциалом для достижения победы в случае войны.
«Космос стал предметом соперничества и ареной военного противостояния. В настоящее время превосходство США в космической сфере оспаривают соперники, практически равные нам по силам. Военно-космическому комплексу США необходимо вернуть себе преимущество и опередить соперников в развитии соответствующих возможностей», — указывается в заявке.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает создание Космических сил США.
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Технологии , Наука и техника , США , Дональд Трамп
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