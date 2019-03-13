Проблемы с ракетой «Союз-ФГ» возникли во время испытаний

Персонал Байконура был вынужден повторить комплексные испытания ракеты-носителя «Союз-ФГ» для предстоящего запуска корабля с экипажем МКС в связи с проблемами, которые возникли при первой предстартовой проверке.

«Во время комплексных испытаний, в ходе которых проводится имитация полёта ракеты вплоть до отделения космического корабля, были выявлены ошибки в работе отдельных систем», — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, специалисты приняли решение устранить замечания и провести повторную проверку, которая успешно завершилась.

Источник отметил, что данный инцидент повлиял на график работ на космодроме, однако переносить старт «Союза-ФГ» не планируется, передаёт РИА Новости

Ракета должна стартовать 14 марта в 22:14. В корабле, который отправится к Международной космической станции (МКС), будут находиться космонавт Алексей Овчинин , а также астронавты Ник Хейг и Кристина Кук

Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС 11 октября 2018 года. Тогда, как сообщал News.ru, из-за аварии ракеты их корабль приземлился примерно через 20 минут после начала полёта.