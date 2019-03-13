Новый пуск «Союза» из Куру отложен

Запуск ракеты-носителя "Союз" с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома Куру перенесен на 4 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, это связано с изменением даты пуска ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA, который теперь состоится 21, а не 14 марта.

"После пуска Vega для подготовки средств космодрома к старту ракеты "Союз" с космическими аппаратами O3b потребуется две недели", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что старт "Союза" будет произведен в 19.31 мск.

Ранее сообщалось, что названа дата следующего пуска "Союза" с Куру.