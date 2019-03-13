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Новый пуск «Союза» из Куру отложен 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: AP
Запуск ракеты-носителя "Союз" с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома Куру перенесен на 4 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как отмечается, это связано с изменением даты пуска ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA, который теперь состоится 21, а не 14 марта.
"После пуска Vega для подготовки средств космодрома к старту ракеты "Союз" с космическими аппаратами O3b потребуется две недели", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что старт "Союза" будет произведен в 19.31 мск.
Ранее сообщалось, что названа дата следующего пуска "Союза" с Куру.
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