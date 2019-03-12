Эксперт рассказал, куда и когда может упасть советская межпланетная станция

Американский космический эксперт Джонатан МакДауэл считает, что запущенная СССР к Венере межпланетная станция, которая так и не вышла на отлетную траекторию и вращается вокруг Земли, может упасть в любом регионе мира в начале-середине 2020-х годов с вероятностью 1 к 10 тысячам.

"Если это спускаемая капсула, она может пережить падение в атмосфере Земли и ударить о поверхность. В этом случае я ожидаю обычного 1 к 10 тысячам шанса упасть на кого-нибудь. Техническое средство плотное, но инертное и не содержит ядерных материалов. Нет необходимости в серьезном беспокойстве", — написал эксперт в своем последнем отчете о событиях в космосе.

Он опроверг утверждения, появившиеся в западной прессе, что станция серии "Венера", получившая после неудачного запуска название "Космос-482", может упасть на Землю в этом году. По расчетам эксперта, это скорее произойдет в начале-середине 2020-х годов.

В 2018 году астроном, историк космонавтики, автор книги о советских миссиях на Венеру Павел Шубин рассказал РИА Новости , что неудачно запущенная к Венере советская станция после полувека скитаний в космосе в ближайшие годы упадет на Землю. По его подсчетам это произойдет в ближайшие четыре-семь лет.

В марте 1972 года в космос отправилась станция "Венера-8", затем СССР предпринял попытку запуска ее "близнеца", но на этапе работы разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета, произошел сбой и двигатель выключился. Станция вместе с разгонным блоком осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли. Чтобы не сообщать о неудаче, вместо имени "Венера-9" аппарат получил название "Космос-482". В свою очередь "Венера-8" совершила посадку на поверхность Венеры и впервые в мире передала научную информацию о ее поверхности.

Неудачно запущенная станция запуска вместе с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 километров на 9800 километрах, а за прошедшие полвека потеряла около 7400 километров, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2400 километров.

Шубин проанализировал данные о состоянии орбиты космического аппарата за прошедшие годы, а также состояние атмосферы Земли и выяснил, что в ближайшее время снижение высоты орбиты станции только ускорится. Согласно построенному им графику, падение станции на Землю произойдет приблизительно в 2023-2025 годах. Точно определить сложно из-за неизвестной ориентации станции. При этом поверхности планеты может достичь не менее 500 килограммов металла — такова масса спускаемого аппарата. Перелетная станция весит еще почти 700 килограммов. Плюс вес разгонного блока.

При входе станции в атмосферу Земли аппарат гарантировано долетит до поверхности. Более того, даже если он утонет, то будет способен выдержать давление воды на глубине в километр.