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Создано первое квантовое радио 

Naukatv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: TU Delft
Исследователи из Нидерландов создали квантовую схему, которая позволяет слушать самый слабый радиосигнал, допускаемый квантовой механикой.
Слабые радиосигналы являются проблемой не только для прослушивания радиостанции, но и для сканеров магнитно-резонансной томографии (МРТ) в больницах, а также для телескопов, которые учёные используют для наблюдения в космосе. Исследователи из Делфтского технического университета продемонстрировали обнаружение фотонов или квантов энергии, самых слабых сигналов, допускаемых теорией квантовой механики. Разработанная схема может обнаруживать эти порции энергии в радиочастотных сигналах, позволяя воспринимать радиоволны на квантовом уровне.
Используя такое квантовое радио, исследователи смогут слушать и контролировать квантовые колебания тяжёлых объектов, а также экспериментально исследовать, что происходит, когда смешиваются квантовая механика и гравитация. Новая квантовая схема открывает двери для будущих разработок в таких областях, как радиоастрономия и медицина. Она также позволит исследователям проводить эксперименты, которые могут пролить свет на взаимодействие между квантовой механикой и гравитацией.
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Технологии , Наука и техника , Нидерланды
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