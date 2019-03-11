Создано первое квантовое радио

Исследователи из Нидерландов создали квантовую схему, которая позволяет слушать самый слабый радиосигнал, допускаемый квантовой механикой.

Слабые радиосигналы являются проблемой не только для прослушивания радиостанции, но и для сканеров магнитно-резонансной томографии (МРТ) в больницах, а также для телескопов, которые учёные используют для наблюдения в космосе. Исследователи из Делфтского технического университета продемонстрировали обнаружение фотонов или квантов энергии, самых слабых сигналов, допускаемых теорией квантовой механики. Разработанная схема может обнаруживать эти порции энергии в радиочастотных сигналах, позволяя воспринимать радиоволны на квантовом уровне.

Используя такое квантовое радио, исследователи смогут слушать и контролировать квантовые колебания тяжёлых объектов, а также экспериментально исследовать, что происходит, когда смешиваются квантовая механика и гравитация. Новая квантовая схема открывает двери для будущих разработок в таких областях, как радиоастрономия и медицина. Она также позволит исследователям проводить эксперименты, которые могут пролить свет на взаимодействие между квантовой механикой и гравитацией.