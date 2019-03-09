Спутник «Глонасс» вывели на внеплановое техобслуживание

Навигационный спутник "Глонасс-М" в субботу был выведен на техническое обслуживание, о котором заранее не объявлялось.

Как отмечается на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш , проблемы со спутником "Глонасс-М" с системным номером 745 начались 9 марта около 03:00 мск и на текущий момент космический аппарат числится временно выведенным на техобслуживание. Эта работа заранее не объявлялась.

Данный спутник "Глонасс-М" был запущен в ноябре 2011 года и выработал гарантийный ресурс в семь лет.

В настоящее время орбитальная группировка системы ГЛОНАСС включает 26 спутников, 23 из них работают по целевому назначению. Для обеспечения глобального покрытия земного шара навигационными сигналами необходимо 24 функционирующих по целевому назначению спутника.