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В США создан робот для уборки снега 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разработчики нового робота утверждают, что их детище идеально очистит улицы и совершенно безопасно для человека.
Как он работает? Вначале пользователь должен пройти и записать на камеры весь будущий маршрут робота. Затем передать запись в роботизированный операционный центр (ROC). Он выдает конкретному роботу программу маршрута. Правильно ориентироваться ему помогают различные датчики, в частности, акселерометр, гироскоп и магнитометр. Если они и шесть камер обнаружат какие-либо препятствия на пути, робот автоматически остановится, а затем уведомит Центр, который отправит инструкции по обходу препятствия.
Уборка снега осуществляется с помощью вращающегося очистителя. Соль и антиобледенитель распределяются по программе из расположенного сзади резервуара. Пользователи могут отслеживать процесс работы в режиме реального времени через мобильное приложение.
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